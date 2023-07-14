"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз

"Оверсайз – это не просто объемная вещь. Она должна быть визуально минимум на два размера больше. То есть так, чтобы под одежду можно было запихнуть еще одного человека и вам там вдвоем было комфортно", – написала она.

Стилист отметила, что хорошо подобранная одежда оверсайз делает своего обладателя зрительно меньше на фоне объемной одежды.

"Настоящий оверсайз обязательно нужно носить с вещами по фигуре. Иначе превратитесь в мешок с картофелем", – предупредила она.

Оверсайз также может помочь скорректировать особенности фигуры. Стилист предложила такие варианты:

если хотите скрыть бедра и у вас высокий рост – брюки + топ или лонгслив;

если рост небольшой – удлиненные футболки и свитеры + прямые брюки;

если нужно скорректировать живот – удлиненные кофты + прямые брюки.

"А вот красавицам с объемным бюстом и широкими плечами "плечевые" изделия оверсайз формата противопоказаны. Лучше легкий объем, но ни при каких обстоятельствах себя не обтягивать", – заявила Шевченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПЕРСОНАЛЬНИЙ СТИЛІСТ|ОЛЕНА (@purpur.stylist)