Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2023
 
Мода

"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз

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Одежду оверсайз нужно миксовать правильно
Одежду оверсайз нужно миксовать правильно
Фото: depositphotos.com

Украинский стилист Елена Шевченко в Instagram объяснила, как носить одежду оверсайз, чтобы не нарушать пропорции фигуры.

"Оверсайз – это не просто объемная вещь. Она должна быть визуально минимум на два размера больше. То есть так, чтобы под одежду можно было запихнуть еще одного человека и вам там вдвоем было комфортно", – написала она.

Стилист отметила, что хорошо подобранная одежда оверсайз делает своего обладателя зрительно меньше на фоне объемной одежды.

"Настоящий оверсайз обязательно нужно носить с вещами по фигуре. Иначе превратитесь в мешок с картофелем", – предупредила она.

Оверсайз также может помочь скорректировать особенности фигуры. Стилист предложила такие варианты:

  • если хотите скрыть бедра и у вас высокий рост – брюки + топ или лонгслив;
  • если рост небольшой – удлиненные футболки и свитеры + прямые брюки;
  • если нужно скорректировать живот – удлиненные кофты + прямые брюки.

"А вот красавицам с объемным бюстом и широкими плечами "плечевые" изделия оверсайз формата противопоказаны. Лучше легкий объем, но ни при каких обстоятельствах себя не обтягивать", – заявила Шевченко.

Контекст:

На страницу Шевченко в Instagram подписаны 47 тыс. пользователей.

Теги: фигура, мода и красота, одежда, стилист
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