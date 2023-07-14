"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз

"Оверсайз – это не просто объемная вещь. Она должна быть визуально минимум на два размера больше. То есть так, чтобы под одежду можно было запихнуть еще одного человека и вам там вдвоем было комфортно", – написала она.
Стилист отметила, что хорошо подобранная одежда оверсайз делает своего обладателя зрительно меньше на фоне объемной одежды.
"Настоящий оверсайз обязательно нужно носить с вещами по фигуре. Иначе превратитесь в мешок с картофелем", – предупредила она.
Оверсайз также может помочь скорректировать особенности фигуры. Стилист предложила такие варианты:
"А вот красавицам с объемным бюстом и широкими плечами "плечевые" изделия оверсайз формата противопоказаны. Лучше легкий объем, но ни при каких обстоятельствах себя не обтягивать", – заявила Шевченко.
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