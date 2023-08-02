Тренд "голые ногти". Четыре фото Тины Кароль с нюдовым маникюром

Модная тенденция на "голые ногти" подразумевает едва заметный цвет покрытия или же прозрачный лак. При этом сами ногти должны выглядеть гладкими и блестящими.

Одной из приверженец этого тренда является первая леди Украины Елена Зеленская. Она предпочитает нюдовые цвета лака на коротких ногтях.

Украинская певица Тина Кароль на летних фото также изображена с нюдовым маникюром. Артистка отдает предпочтение длинным ногтям заостренной формы.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку летних снимков певицы, сделанных в разное время, на которых она демонстрирует несколько вариантов трендовых "голых ногтей".

фотогалерея ( 1 из 4) Фото: Тіна Кароль / Facebook Фото: Тіна Кароль / Facebook Фото: Тіна Кароль / Facebook Фото: Тіна Кароль / Facebook



