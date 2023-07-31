Пять летних фото Зеленской с трендовым маникюром, который требует идеального состояния ногтей

По словам американского мастера по маникюру Хейли Дэнг, "голые ногти" стали трендом благодаря непринужденному, но при этом идеальному виду.
Эксперт отметила, что модная тенденция на "голые ногти" подразумевает едва заметный цвет покрытия или же прозрачный лак.
Чтобы носить "голый маникюр", подчеркнула мастер, необходимо привести ногти в идеальное состояние с помощью удаления кутикулы, подпиливания и полировки, чтобы они выглядели гладкими и блестящими.
Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку летних снимков первой леди Украины Елены Зеленской, на которых она традиционно демонстрирует трендовый маникюр в стиле "голые ногти".
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.