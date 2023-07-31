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31 июля, 2023
 
Мода

Пять летних фото Зеленской с трендовым маникюром, который требует идеального состояния ногтей

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Зеленская предпочитает прозрачное или едва заметное покрытие для ногтей
Зеленская предпочитает прозрачное или едва заметное покрытие для ногтей
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Редакция американского издания Glamour в публикации под названием "Голые ногти – тихий роскошный маникюр лета" назвала нюдовый маникюр главным трендом летнего сезона.

По словам американского мастера по маникюру Хейли Дэнг, "голые ногти" стали трендом благодаря непринужденному, но при этом идеальному виду.

Эксперт отметила, что модная тенденция на "голые ногти" подразумевает едва заметный цвет покрытия или же прозрачный лак.

Чтобы носить "голый маникюр", подчеркнула мастер, необходимо привести ногти в идеальное состояние с помощью удаления кутикулы, подпиливания и полировки, чтобы они выглядели гладкими и блестящими.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку летних снимков первой леди Украины Елены Зеленской, на которых она традиционно демонстрирует трендовый маникюр в стиле "голые ногти". 

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Елена Зеленская, маникюр
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