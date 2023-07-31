Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с премьер-министром Катара выбрала брючный костюм цвета аквамарин. Фото

Зеленская появляется на официальных мероприятиях исключительно в нарядах и украшениях от украинских брендов Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Каждая четвертая наша школа непригодна для обучения во время войны. Таковы данные аудита, проведенного Министерством образования и науки Украины. Школ, которые нуждаются в укрытиях, в стране 3594 из более 13 тыс. Так что нам нужна всевозможная помощь для безопасного начала учебного года, – написала Зеленская. – Предложила сотрудничество в этом направлении Мухаммаду бин Абдулрахману Аль Тани. Это первый катарский глава правительства, который посетил Украину с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами в 1993 году".

Зеленская добавила, что Катар перечислил на счета Министерства здравоохранения Украины $5 млн и поблагодарила за это.

Для встречи с представителем Катара первая леди Украины выбрала брючный костюм цвета аквамарин от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Об этом Гасанова сообщила на своей странице в Instagram.

"Гордимся тем невероятным трудом, который делает наша первая леди", – отметила дизайнер.

фотогалерея ( 1 из 3) Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook