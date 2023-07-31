В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля

Штефан, который лично знаком с Залужным, отметил, что снимок был сделан 13 лет назад – в 2010 году. Автора фото он не указал.
Залужный позирует в кадре с улыбкой на лице на фоне сцены. Для посещения мероприятия он выбрал джинсы, белые кроссовки, светло-зеленую футболку и черную спортивную куртку с принтом.
8 июля Залужному исполнилось 50 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.
Залужный женат. У него есть две взрослые дочери.