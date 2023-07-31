В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля

Штефан, который лично знаком с Залужным, отметил, что снимок был сделан 13 лет назад – в 2010 году. Автора фото он не указал.

Залужный позирует в кадре с улыбкой на лице на фоне сцены. Для посещения мероприятия он выбрал джинсы, белые кроссовки, светло-зеленую футболку и черную спортивную куртку с принтом.

Фото: Анатолій Штефан / Facebook

