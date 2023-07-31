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31 июля, 2023
 
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В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля

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Залужному в июле исполнилось 50 лет
Залужному в июле исполнилось 50 лет
Фото: Видавництво «Абабагаламага» / Facebook

Военный блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) 31 июля опубликовал в Facebook архивное фото, на котором запечатлен главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на музыкальном фестивале "Молода Галичина".

Штефан, который лично знаком с Залужным, отметил, что снимок был сделан 13 лет назад – в 2010 году. Автора фото он не указал. 

Залужный позирует в кадре с улыбкой на лице на фоне сцены. Для посещения мероприятия он выбрал джинсы, белые кроссовки, светло-зеленую футболку и черную спортивную куртку с принтом.

Фото: Анатолій Штефан / Facebook
Фото: Анатолій Штефан / Facebook

Контекст:

8 июля Залужному исполнилось 50 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Залужный женат. У него есть две взрослые дочери.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: фестиваль, ВСУ, фото, Валерий Залужный
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