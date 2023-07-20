Ермак: Залужный является человеком команды президента Зеленского

Представитель СМИ в ходе беседы отметила, что после войны в Украине будет очень большой кредит доверия к людям, которые связаны с военной тематикой и волонтерской деятельностью, в частности, уже сейчас в обществе обсуждаются перспективы несуществующей условной "партии Залужного". Ермака спросили, нет ли у него как представителя власти "ревности" по этому поводу.
"Странно звучит. Валерий Федорович Залужный является главнокомандующим. Он является человеком команды президента Зеленского, – ответил глава Офиса президента. – Мне кажется, это такая, к сожалению, еще имеющаяся болезнь, когда кто-то, кто очень переживает за свое политическое будущее, за свое состояние, не может пережить, что в стране наконец есть единство, есть команда и главой этой команды является президент Украины, которого выбрали украинцы".
По словам Ермака, это единство, "которое, может, даже впервые в Украине существует", появилось еще до полномасштабного вторжения страны-оккупанта РФ.
"Но масштабное вторжение, эта ужасная война, она еще больше сцементировала. Это будет большая беда и большая проблема, если мы потеряем это единство. Поэтому это странно звучит", – подчеркнул глава ОПУ.
По мнению Ермака, у Залужного "гораздо больше задач".
"И сегодня то, чем он занимается, точно не дает возможности думать о том, что там кто-то выдумывает", – резюмировал руководитель офиса Зеленского.
Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.
Согласно результатам опроса, проведенного в мае 2023 года КМИС, ВСУ являются лидером доверия у украинцев среди всех институтов и органов власти – армии доверяют 95% граждан. При этом Зеленскому доверяют 80% украинцев.