Ермак: Залужный является человеком команды президента Зеленского

Представитель СМИ в ходе беседы отметила, что после войны в Украине будет очень большой кредит доверия к людям, которые связаны с военной тематикой и волонтерской деятельностью, в частности, уже сейчас в обществе обсуждаются перспективы несуществующей условной "партии Залужного". Ермака спросили, нет ли у него как представителя власти "ревности" по этому поводу.

"Странно звучит. Валерий Федорович Залужный является главнокомандующим. Он является человеком команды президента Зеленского, – ответил глава Офиса президента. – Мне кажется, это такая, к сожалению, еще имеющаяся болезнь, когда кто-то, кто очень переживает за свое политическое будущее, за свое состояние, не может пережить, что в стране наконец есть единство, есть команда и главой этой команды является президент Украины, которого выбрали украинцы".

По словам Ермака, это единство, "которое, может, даже впервые в Украине существует", появилось еще до полномасштабного вторжения страны-оккупанта РФ.

"Но масштабное вторжение, эта ужасная война, она еще больше сцементировала. Это будет большая беда и большая проблема, если мы потеряем это единство. Поэтому это странно звучит", – подчеркнул глава ОПУ.

По мнению Ермака, у Залужного "гораздо больше задач".

"И сегодня то, чем он занимается, точно не дает возможности думать о том, что там кто-то выдумывает", – резюмировал руководитель офиса Зеленского.