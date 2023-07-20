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ПОЛИТИКА

Ермак: Залужный является человеком команды президента Зеленского

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Зеленский назначил Залужного (на фото) главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года
Зеленский назначил Залужного (на фото) главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года
Фото: president.gov.ua

В команде президента Украины Владимира Зеленского сегодня есть члены правительства, люди из парламента, а также военные, в том числе – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом в интервью LB.ua, опубликованном 20 июля, сказал глава ОПУ Андрей Ермак.

Представитель СМИ в ходе беседы отметила, что после войны в Украине будет очень большой кредит доверия к людям, которые связаны с военной тематикой и волонтерской деятельностью, в частности, уже сейчас в обществе обсуждаются перспективы несуществующей условной "партии Залужного". Ермака спросили, нет ли у него как представителя власти "ревности" по этому поводу.

"Странно звучит. Валерий Федорович Залужный является главнокомандующим. Он является человеком команды президента Зеленского, – ответил глава Офиса президента. – Мне кажется, это такая, к сожалению, еще имеющаяся болезнь, когда кто-то, кто очень переживает за свое политическое будущее, за свое состояние, не может пережить, что в стране наконец есть единство, есть команда и главой этой команды является президент Украины, которого выбрали украинцы".

По словам Ермака, это единство, "которое, может, даже впервые в Украине существует", появилось еще до полномасштабного вторжения страны-оккупанта РФ.

"Но масштабное вторжение, эта ужасная война, она еще больше сцементировала. Это будет большая беда и большая проблема, если мы потеряем это единство. Поэтому это странно звучит", – подчеркнул глава ОПУ.

По мнению Ермака, у Залужного "гораздо больше задач".

"И сегодня то, чем он занимается, точно не дает возможности думать о том, что там кто-то выдумывает", – резюмировал руководитель офиса Зеленского.

Контекст:

Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Согласно результатам опроса, проведенного в мае 2023 года КМИС, ВСУ являются лидером доверия у украинцев среди всех институтов и органов власти – армии доверяют 95% граждан. При этом Зеленскому доверяют 80% украинцев.

Теги: Украина, политика, ВСУ, украинцы, президент, интервью, власть, Валерий Залужный, партия, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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