Залужный: На войне можно и нужно убивать врага на его территории. Если партнеры боятся использовать их оружие – будем убивать своим. Сколько будет нужно

Отмечается, что страны Запада, опасаясь эскалации войны с РФ, поставили Киеву условие, что поставленные ими дальнобойные ракеты и другие боеприпасы не могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории.
Залужный в ходе интервью подчеркнул, почему, "чтобы спасти свой народ", он "должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории" – "почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать, потому что [президент страны-оккупанта РФ Владимир] Путин применит ядерное оружие?".
По словам главкома ВСУ, "детям, которые умирают, все равно".
Залужный добавил, что "это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага".
Как указал главком ВСУ, на войне "можно и нужно убивать [врага] на его территории" – "если наши партнеры боятся использовать их оружие, мы будем убивать своим. Но только столько, сколько будет нужно".
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км.
CNN в сентябре 2022 года сообщил, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.
Президент США Джо Байден перед отлетом из Вильнюса 12 июля заявил журналистам, что рассмотрит возможность отправки ATACMS в Украину. "Но больше всего им нужны артиллерийские снаряды, и мы работаем над этим", – отметил американский президент.
Пока самое дальнобойное оружие, полученное Украиной от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.
О том, что Франция в качестве "сигнала поддержки" предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP, заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе президент страны Эммануэль Макрон. СМИ сообщили, что SCALP – это аналог британских Storm Shadow, в зависимости от версии они могут достигать целей на расстоянии 250, 500 и 700 км.