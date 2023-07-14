Залужный: На войне можно и нужно убивать врага на его территории. Если партнеры боятся использовать их оружие – будем убивать своим. Сколько будет нужно

Отмечается, что страны Запада, опасаясь эскалации войны с РФ, поставили Киеву условие, что поставленные ими дальнобойные ракеты и другие боеприпасы не могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории.

Залужный в ходе интервью подчеркнул, почему, "чтобы спасти свой народ", он "должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории" – "почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать, потому что [президент страны-оккупанта РФ Владимир] Путин применит ядерное оружие?".

По словам главкома ВСУ, "детям, которые умирают, все равно".

Залужный добавил, что "это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага".

Как указал главком ВСУ, на войне "можно и нужно убивать [врага] на его территории" – "если наши партнеры боятся использовать их оружие, мы будем убивать своим. Но только столько, сколько будет нужно".