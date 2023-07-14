ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный: На войне можно и нужно убивать врага на его территории. Если партнеры боятся использовать их оружие – будем убивать своим. Сколько будет нужно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Залужный: Нам решать, как убить этого врага
Залужный: Нам решать, как убить этого врага
Фото: president.gov.ua

Если партнеры Украины боятся передавать ей оружие, которое может быть использовано для ударов по территории страны-оккупанта РФ, то Украина будет применять для этого оружие собственного производства. Об этом в интервью The Washington Post, опубликованном 14 июля, заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

Отмечается, что страны Запада, опасаясь эскалации войны с РФ, поставили Киеву условие, что поставленные ими дальнобойные ракеты и другие боеприпасы не могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории.

Залужный в ходе интервью подчеркнул, почему, "чтобы спасти свой народ", он "должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории" – "почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать, потому что [президент страны-оккупанта РФ Владимир] Путин применит ядерное оружие?".

По словам главкома ВСУ, "детям, которые умирают, все равно".

Залужный добавил, что "это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага".

Как указал главком ВСУ, на войне "можно и нужно убивать [врага] на его территории" – "если наши партнеры боятся использовать их оружие, мы будем убивать своим. Но только столько, сколько будет нужно".

Контекст:

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км.

CNN в сентябре 2022 года сообщил, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.

Президент США Джо Байден перед отлетом из Вильнюса 12 июля заявил журналистам, что рассмотрит возможность отправки ATACMS в Украину. "Но больше всего им нужны артиллерийские снаряды, и мы работаем над этим", – отметил американский президент.

Пока самое дальнобойное оружие, полученное Украиной от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.

О том, что Франция в качестве "сигнала поддержки" предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP, заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе президент страны Эммануэль Макрон. СМИ сообщили, что SCALP – это аналог британских Storm Shadow, в зависимости от версии они могут достигать целей на расстоянии 250, 500 и 700 км.

Теги: Украина, ВСУ, война России против Украины, ракеты, интервью, Валерий Залужный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
Галина ГРИШИНА
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса
Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса
Галина ГРИШИНА
Как выбрать в магазине твердый сыр. Украинский сыровар рассказал, на что обратить внимание в первую очередь
Как выбрать в магазине твердый сыр. Украинский сыровар рассказал, на что обратить внимание в первую очередь
Галина ГРИШИНА
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
Галина ГРИШИНА
Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму
Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму
Галина ГРИШИНА
Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога
Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога
Галина ГРИШИНА
Ратаковски появилась на публике в трендовом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте. Фото, видео
Ратаковски появилась на публике в трендовом прозрачном платье с вырезом в зоне декольте. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным
  Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным
Дорофеева рассказала подробности своей свадьбы с Кацуриным – кто был приглашен на церемонию и почему жених был в кепке и кедах. Фото
Дорофеева рассказала подробности своей свадьбы с Кацуриным – кто был приглашен на церемонию и почему жених был в кепке и кедах. Фото
Галина ГРИШИНА
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото
Галина ГРИШИНА
Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты
Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты
Галина ГРИШИНА
"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы
"100% уникальный рецепт ". Деруны из свеклы
"Урожай кабачков будете собирать до заморозков". Названо простое средство для полива
"Урожай кабачков будете собирать до заморозков". Названо простое средство для полива
"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога
"Очень уютные стеночки, буду скучать". Жена защитника сборной Украины Забарного – дочь экс-жены Джеджулы похвасталась дипломом филолога
Галина ГРИШИНА
Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта
Как сделать зеленую гречку еще полезнее. Лайфхаки от эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (778704)
2
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой сделала пост о маленьком сыне от него (160288)
3
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото (142242)
4
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (105913)
5
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (102217)
6
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото (85932)
7
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы (72786)
8
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя" (58065)
 
 
 
 