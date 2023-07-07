ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Без дальнобойного оружия сложно проводить не только наступательные, но и оборонительные операции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: В первую очередь о дальнобойных системах мы говорим с США
Зеленский: В первую очередь о дальнобойных системах мы говорим с США
Фото: EPA

Без дальнобойного оружия Украине сложно проводить не только наступательные, но и оборонные операции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 7 июля в Праге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой, трансляцию вел YouTube-канал Офиса президента Украины.

"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию выполнять – сложно, если честно, проводить оборонительную операцию. Это очень сложно. Это говорит о том, что ты обороняешь свою землю и не можешь достигнуть соответствующей дистанции, чтобы разбить своего врага. То есть дистанционное преимущество есть у врага. Поэтому это важно не только для наступательных, но и для оборонно-наступательных действий наших военных", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина обсуждает предоставление дальнобойного оружия с партнерами.

"В первую очередь о дальнобойных системах мы говорим с США. Это зависит только от них на сегодня. Есть еще дальнобойный снаряд – это немного другие вещи – к некоторым артиллерийским системам, которые у нас есть. Об этом мы говорим не только с США, но и с другими партнерами из стран, из которых эти системы были доставлены", – сказал президент.

Контекст:

Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км.

CNN в сентябре 2022 года сообщил, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.

Пока самое дальнобойное оружие, которое Украина получила от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оружие, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, ATACMS, Storm Shadow
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
Галина ГРИШИНА
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"
  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"
Галина ГРИШИНА
Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной
Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной
Галина ГРИШИНА
  На аукционе в Лондоне продали две картины Рембрандта, о судьбе которых ничего не было известно почти 200 лет
  На аукционе в Лондоне продали две картины Рембрандта, о судьбе которых ничего не было известно почти 200 лет
Галина ГРИШИНА
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились
Заварные блины без комочков. Рецепт из пяти продуктов
Заварные блины без комочков. Рецепт из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра
"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра
Неоновый "френч". Яркий летний вариант маникюра. Видеоурок
Неоновый "френч". Яркий летний вариант маникюра. Видеоурок
Возможно, вы делаете эти ошибки. Почему желтеет лук на грядке
Возможно, вы делаете эти ошибки. Почему желтеет лук на грядке
Косметические бренды с собственной лабораторией: аргументы
Косметические бренды с собственной лабораторией: аргументы Актуально
"Берегите друг друга". Мишина в бикини, стоя на коленях, станцевала рядом с 11-летним сыном
"Берегите друг друга". Мишина в бикини, стоя на коленях, станцевала рядом с 11-летним сыном
Охранник известного баскетболиста ударил Бритни Спирс в присутствии ее мужа. Она написала заявление в полицию
Охранник известного баскетболиста ударил Бритни Спирс в присутствии ее мужа. Она написала заявление в полицию
Галина ГРИШИНА
"Меня это вдохновляет". Девушка Dantes, дизайнер Кацурина сообщила, что начала подготовку к Ironman
"Меня это вдохновляет". Девушка Dantes, дизайнер Кацурина сообщила, что начала подготовку к Ironman
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото
Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото
С большой ракушкой в зоне бикини. 26-летняя Кунаки показала эпатажную фотосессию
С большой ракушкой в зоне бикини. 26-летняя Кунаки показала эпатажную фотосессию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (68421)
2
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах (61502)
3
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (56808)
4
"Будете собирать огурцы до октября". Названа эффективная подкормка (56337)
5
Дочь мэра Днепра Филатова показала, в каком наряде отпраздновала свое 29-летие (53049)
6
"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку (40115)
7
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото (36196)
8
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение (29979)
 
 
 
 