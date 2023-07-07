Зеленский: Без дальнобойного оружия сложно проводить не только наступательные, но и оборонительные операции

"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию выполнять – сложно, если честно, проводить оборонительную операцию. Это очень сложно. Это говорит о том, что ты обороняешь свою землю и не можешь достигнуть соответствующей дистанции, чтобы разбить своего врага. То есть дистанционное преимущество есть у врага. Поэтому это важно не только для наступательных, но и для оборонно-наступательных действий наших военных", – заявил он.
Зеленский подчеркнул, что Украина обсуждает предоставление дальнобойного оружия с партнерами.
"В первую очередь о дальнобойных системах мы говорим с США. Это зависит только от них на сегодня. Есть еще дальнобойный снаряд – это немного другие вещи – к некоторым артиллерийским системам, которые у нас есть. Об этом мы говорим не только с США, но и с другими партнерами из стран, из которых эти системы были доставлены", – сказал президент.
Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км.
CNN в сентябре 2022 года сообщил, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.
В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".
28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.
Пока самое дальнобойное оружие, которое Украина получила от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.