Зеленский: Без дальнобойного оружия сложно проводить не только наступательные, но и оборонительные операции

"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию выполнять – сложно, если честно, проводить оборонительную операцию. Это очень сложно. Это говорит о том, что ты обороняешь свою землю и не можешь достигнуть соответствующей дистанции, чтобы разбить своего врага. То есть дистанционное преимущество есть у врага. Поэтому это важно не только для наступательных, но и для оборонно-наступательных действий наших военных", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина обсуждает предоставление дальнобойного оружия с партнерами.

"В первую очередь о дальнобойных системах мы говорим с США. Это зависит только от них на сегодня. Есть еще дальнобойный снаряд – это немного другие вещи – к некоторым артиллерийским системам, которые у нас есть. Об этом мы говорим не только с США, но и с другими партнерами из стран, из которых эти системы были доставлены", – сказал президент.