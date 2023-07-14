Ермак о встрече "двух близких друзей" Байдена и Зеленского в Вильнюсе: Надеюсь, будет решение по ATACMS. Мы близки к этому

Зеленский "остался очень доволен" переговорами, заявил на следующий день после встречи Байден Фото: EPA

Байден 13 июля, комментируя "очень хорошие" и "долгие" переговоры с Зеленским, отметил, что президент Украины "в итоге остался очень доволен".

"Я надеюсь, что будет решение по [дальнобойным ракетам] ATACMS. Мы близки к этому решению, хотя его еще нет, – прокомментировал итоги встречи двух президентов Ермак. – Сегодня США – как никогда наши друзья, стратегические партнеры, и это будет сохраняться в далеком-далеком будущем".

Зеленский рассказал на пресс-конференции в Вильнюсе 12 июля, что во время переговоров с Байденом поднимал тему передачи Украине ATACMS, отметив, что "пока нет решения". "Подождите [насчет ATACMS], не все сразу", – указал глава Украинского государства.

Байден перед отлетом из Вильнюса подтвердил журналистам, что рассмотрит возможность отправки ATACMS в Украину. "Но больше всего им нужны артиллерийские снаряды, и мы работаем над этим", – отметил американский президент.