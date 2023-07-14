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ПОЛИТИКА

Ермак о встрече "двух близких друзей" Байдена и Зеленского в Вильнюсе: Надеюсь, будет решение по ATACMS. Мы близки к этому

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Зеленский "остался очень доволен" переговорами, заявил на следующий день после встречи Байден
Зеленский "остался очень доволен" переговорами, заявил на следующий день после встречи Байден
Фото: EPA

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля напоминала встречу "двух близких друзей". Об этом на встрече с журналистами 14 июля сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, его цитирует "РБК-Украина".

Байден 13 июля, комментируя "очень хорошие" и "долгие" переговоры с Зеленским, отметил, что президент Украины "в итоге остался очень доволен".

"Я надеюсь, что будет решение по [дальнобойным ракетам] ATACMS. Мы близки к этому решению, хотя его еще нет, – прокомментировал итоги встречи двух президентов Ермак. – Сегодня США – как никогда наши друзья, стратегические партнеры, и это будет сохраняться в далеком-далеком будущем".

Зеленский рассказал на пресс-конференции в Вильнюсе 12 июля, что во время переговоров с Байденом поднимал тему передачи Украине ATACMS, отметив, что "пока нет решения". "Подождите [насчет ATACMS], не все сразу", – указал глава Украинского государства.

Байден перед отлетом из Вильнюса подтвердил журналистам, что рассмотрит возможность отправки ATACMS в Украину. "Но больше всего им нужны артиллерийские снаряды, и мы работаем над этим", – отметил американский президент.

Контекст:

Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км.

CNN в сентябре 2022 года сообщил, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

28 января Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.

Пока самое дальнобойное оружие, полученное Украиной от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.

О том, что Франция в качестве "сигнала поддержки" предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP, заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе президент страны Эммануэль Макрон. СМИ сообщили, что SCALP – это аналог британских Storm Shadow, в зависимости от версии они могут достигать целей на расстоянии 250, 500 и 700 км.

Теги: США, Украина, Джо Байден, переговоры, военная помощь, Вильнюс, Владимир Зеленский, ракеты, президент, саммит НАТО, Офис президента Украины, Андрей Ермак, встреча, ATACMS
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