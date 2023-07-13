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Байден заявил, что не видит "каких-либо реальных перспектив" применения Путиным ядерного оружия

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20 июня Байден называл "реальной" угрозу применения тактического ядерного оружия Путиным
20 июня Байден называл "реальной" угрозу применения тактического ядерного оружия Путиным
Фото: EPA

Президент США Джо Байден высказал мнение, что РФ вряд ли применит ядерное оружие в ближайшее время. Об этом он сказал 13 июля в Хельсинки на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Нийнисте. Видеозапись мероприятия опубликована в YouTube Белого дома.

"Я не думаю, что есть какая-либо реальная перспектива – вы никогда не знаете – применения [президентом страны-агрессора РФ Владимиром] Путиным ядерного оружия. Не только Запад, но и Китай, и остальное мировое сообщество заявили: "Не делайте этого, не делайте этого", – отметил Байден.

20 июня президент США называл "реальной" угрозу применения тактического ядерного оружия Путиным.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.

По данным главы ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".

Наличие ядерных зарядов в Беларуси пока маловероятно, проинформировали 5 июля в Генштабе ВСУ.

6 июля Лукашенко сообщил, что "определенное количество" российских ядерных боеголовок переместили на территорию республики не по земле.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, ядерное оружие, Джо Байден, угрозы, президент, пресс-конференция
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