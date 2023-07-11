Столтенберг о размещении российского ядерного оружия в Беларуси: Мы внимательно следим за тем, что они делают

"Мы внимательно следим за тем, что они делают, – сказал Столтенберг. – Пока мы не видим никаких изменений в позиции России по развертыванию ядерного оружия, которые требовали бы каких-либо изменений с нашей стороны. Но мы сохраняем бдительность и будем обеспечивать, конечно, уже сейчас защиту и оборону всех союзников по НАТО от любой потенциальной угрозы".

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, сообщил 6 июля, что "определенное количество" российских ядерных боеголовок переместили на территорию республики не по земле.