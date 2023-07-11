Столтенберг о размещении российского ядерного оружия в Беларуси: Мы внимательно следим за тем, что они делают

"Мы внимательно следим за тем, что они делают, – сказал Столтенберг. – Пока мы не видим никаких изменений в позиции России по развертыванию ядерного оружия, которые требовали бы каких-либо изменений с нашей стороны. Но мы сохраняем бдительность и будем обеспечивать, конечно, уже сейчас защиту и оборону всех союзников по НАТО от любой потенциальной угрозы".
Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, сообщил 6 июля, что "определенное количество" российских ядерных боеголовок переместили на территорию республики не по земле.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.
25 марта Путин заявил, что Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.
По данным главы ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".
Наличие ядерных зарядов в Беларуси пока маловероятно, проинформировали 5 июля в Генштабе ВСУ.
Президент США Джо Байден считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной.