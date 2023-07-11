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Столтенберг о размещении российского ядерного оружия в Беларуси: Мы внимательно следим за тем, что они делают

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Альянс осуждает заявление РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, отметил Столтенберг
Альянс осуждает заявление РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, отметил Столтенберг
Фото: nato.int

НАТО осуждает заявление России о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Об этом 11 июля на брифинге в Вильнюсе перед началом саммита НАТО заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, аудиозапись мероприятия опубликована на сайте НАТО.

"Мы внимательно следим за тем, что они делают, – сказал Столтенберг. – Пока мы не видим никаких изменений в позиции России по развертыванию ядерного оружия, которые требовали бы каких-либо изменений с нашей стороны. Но мы сохраняем бдительность и будем обеспечивать, конечно, уже сейчас защиту и оборону всех союзников по НАТО от любой потенциальной угрозы".

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, сообщил 6 июля, что "определенное количество" российских ядерных боеголовок переместили на территорию республики не по земле.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

25 марта Путин заявил, что Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.

По данным главы ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".

Наличие ядерных зарядов в Беларуси пока маловероятно, проинформировали 5 июля в Генштабе ВСУ.

Президент США Джо Байден считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной.

Теги: Россия, НАТО, Беларусь, ядерное оружие, Йенс Столтенберг, угрозы, Вильнюс, саммит НАТО, брифинг
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