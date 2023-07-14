Залужный о деоккупации Крыма: Как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю. Никто меня не остановит

Залужный не стесняется заявлять о своем намерении вернуть оккупированный в 2014 году Крым, отметили СМИ Фото: president.gov.ua

Издание отмечает, что Залужный не стесняется заявлять о своем намерении вернуть Крым, незаконно аннексированный Россией в 2014 году.

Залужный подчеркнул, что "как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю".

"Мне все равно – никто меня не остановит", – указал главком ВСУ.