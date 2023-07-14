Залужный о деоккупации Крыма: Как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю. Никто меня не остановит

Издание отмечает, что Залужный не стесняется заявлять о своем намерении вернуть Крым, незаконно аннексированный Россией в 2014 году.
Залужный подчеркнул, что "как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю".
"Мне все равно – никто меня не остановит", – указал главком ВСУ.
Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины, в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.