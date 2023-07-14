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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный о деоккупации Крыма: Как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю. Никто меня не остановит

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Залужный не стесняется заявлять о своем намерении вернуть оккупированный в 2014 году Крым, отметили СМИ
Залужный не стесняется заявлять о своем намерении вернуть оккупированный в 2014 году Крым, отметили СМИ
Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина деоккупирует полуостров Крым, несмотря на беспокойство западных политиков реакцией президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Об этом главком ВСУ сказал в интервью The Washington Post, опубликованном 14 июля.

Издание отмечает, что Залужный не стесняется заявлять о своем намерении вернуть Крым, незаконно аннексированный Россией в 2014 году.

Залужный подчеркнул, что "как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю".

"Мне все равно – никто меня не остановит", – указал главком ВСУ.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины, в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Теги: Крым, ВСУ, война России против Украины, интервью, Валерий Залужный, деоккупация
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