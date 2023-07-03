"Тогда это не будет победой". Зеленский ответил, возможен ли мир в Украине без деоккупации Крыма

Пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно – война еще не закончилась, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

По словам президента, "мы не можем представить себе Украину без Крыма".

Зеленский добавил, что "пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно – война еще не закончилась".

Президента спросили, есть ли сценарий, при котором мир в Украине возможен без деоккупации Крыма.

Зеленский ответил, что "тогда это не будет победой".