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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тогда это не будет победой". Зеленский ответил, возможен ли мир в Украине без деоккупации Крыма

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Пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно война еще не закончилась, отметил Зеленский
Пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно – война еще не закончилась, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Конечной целью Украины в войне против страны-агрессора РФ является деоккупация Крымского полуострова. Об этом в интервью CNN, опубликованном 3 июля на сайте американского телеканала, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, "мы не можем представить себе Украину без Крыма".

Зеленский добавил, что "пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно – война еще не закончилась".

Президента спросили, есть ли сценарий, при котором мир в Украине возможен без деоккупации Крыма.

Зеленский ответил, что "тогда это не будет победой".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины, в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, интервью, деоккупация
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