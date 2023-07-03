"Тогда это не будет победой". Зеленский ответил, возможен ли мир в Украине без деоккупации Крыма

По словам президента, "мы не можем представить себе Украину без Крыма".
Зеленский добавил, что "пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно – война еще не закончилась".
Президента спросили, есть ли сценарий, при котором мир в Украине возможен без деоккупации Крыма.
Зеленский ответил, что "тогда это не будет победой".
Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины, в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.