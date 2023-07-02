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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Большие планы на это лето?" Минобороны Украины напомнило о Крыме и анонсировало "штормовую погоду". Видео

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Власти Украины заявляли, что намерены деоккупировать Крым
Власти Украины заявляли, что намерены деоккупировать Крым
Фото: armyinform.com.ua

2 июля Министерство обороны Украины анонсировало в Twitter "штормовую погоду" в Крыму.

"Вниманию незваных гостей. Предупреждение о поездках действует этим летом", – твитнули в ведомстве.

Минобороны разместило видео, в котором предупреждает захватчиков не строить "большие планы на это лето" ввиду "штормовой погоды". Там также показаны кадры взрывов в Крыму в августе 2022 года (в районе военного аэродрома российских оккупантов).

Кроме того, на ролике присутствует ставшая мемом россиянка, со слезами на глазах заявлявшая в 2022 году: "Вообще не хочу уезжать из Крыма".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, погода, Министерство обороны Украины, взрывы
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