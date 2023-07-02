"Большие планы на это лето?" Минобороны Украины напомнило о Крыме и анонсировало "штормовую погоду". Видео

"Вниманию незваных гостей. Предупреждение о поездках действует этим летом", – твитнули в ведомстве.

Минобороны разместило видео, в котором предупреждает захватчиков не строить "большие планы на это лето" ввиду "штормовой погоды". Там также показаны кадры взрывов в Крыму в августе 2022 года (в районе военного аэродрома российских оккупантов).

Кроме того, на ролике присутствует ставшая мемом россиянка, со слезами на глазах заявлявшая в 2022 году: "Вообще не хочу уезжать из Крыма".