"Большие планы на это лето?" Минобороны Украины напомнило о Крыме и анонсировало "штормовую погоду". Видео

"Вниманию незваных гостей. Предупреждение о поездках действует этим летом", – твитнули в ведомстве.
Минобороны разместило видео, в котором предупреждает захватчиков не строить "большие планы на это лето" ввиду "штормовой погоды". Там также показаны кадры взрывов в Крыму в августе 2022 года (в районе военного аэродрома российских оккупантов).
Кроме того, на ролике присутствует ставшая мемом россиянка, со слезами на глазах заявлявшая в 2022 году: "Вообще не хочу уезжать из Крыма".
Attention unwanted guests. A travel advisory is in effect this summer. pic.twitter.com/SJTNXPwWSJ— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 2, 2023
Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.