Оккупанты готовятся к возможным боевым действиям в Крыму – Military Media Center

"С целью отражения потенциального наступления оккупационные войска проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова. По имеющейся информации, также происходит усиление защиты крымских перешейков", – говорится в сообщении.
Также, по данным Military Media Center, в Азовском и Черном морях российские войска сосредоточились на недопущении атак на свои корабли и пункты базирования флота.
Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины, в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.