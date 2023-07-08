Оккупанты готовятся к возможным боевым действиям в Крыму – Military Media Center

"С целью отражения потенциального наступления оккупационные войска проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова. По имеющейся информации, также происходит усиление защиты крымских перешейков", – говорится в сообщении.

Также, по данным Military Media Center, в Азовском и Черном морях российские войска сосредоточились на недопущении атак на свои корабли и пункты базирования флота.