Оккупанты готовятся к вывозу музейных экспонатов из Крыма – Центр национального сопротивления

Оккупационная администрация музея готовит акты передачи на реставрацию для дальнейшего экспонирования вне музея на 300 тыс. экспонатов из фондов заповедника.
Кому планируется передавать фонды, пока неизвестно, но известно, что это за пределами полуострова.
В ЦНС напоминают, что к концу 2014-го в фондах всего хранилось около 500 тыс. единиц (основной и вспомогательный фонды), из них 300 тыс. – это весь основной фонд. Следовательно, оккупанты фактически готовят документы на вывоз большинства экспонатов музея, говорится в сообщении.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей. В январе 2023 года экс-директор Бахчисарайского заповедника Эльмира Аблялимова заявила, что россияне фактически уничтожают Ханский дворец, есть необратимые разрушения.
В 2021 году в отчете ЮНЕСКО говорилось, что Россия присвоила более 4 тыс. памятников в аннексированном Крыму и вывозит артефакты.