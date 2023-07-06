Оккупанты готовятся к вывозу музейных экспонатов из Крыма – Центр национального сопротивления

Оккупационная администрация музея готовит акты передачи на реставрацию для дальнейшего экспонирования вне музея на 300 тыс. экспонатов из фондов заповедника.

Кому планируется передавать фонды, пока неизвестно, но известно, что это за пределами полуострова.

В ЦНС напоминают, что к концу 2014-го в фондах всего хранилось около 500 тыс. единиц (основной и вспомогательный фонды), из них 300 тыс. – это весь основной фонд. Следовательно, оккупанты фактически готовят документы на вывоз большинства экспонатов музея, говорится в сообщении.