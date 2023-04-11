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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне оккупировали 20 заповедников в Украине – Ермак

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В ОП прокомментировали оккупацию заповедников на территории Украины
В ОП прокомментировали оккупацию заповедников на территории Украины
Фото: Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна / Facebook

Российские оккупанты захватили на украинской территории уже 20 заповедников. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 апреля в Telegram.

"Парки, где редкие виды животных и растений нужно охранять, они превращают в охотничьи угодья, рудники и парковки для танков", – написал он.

Ермак подчеркнул, что выживание дикой природы — это еще одна важная причина, по которой нужно как можно скорее освободить украинские земли.

Контекст:

Один из самых известных захваченных россиянами заповедников – Аскания-Нова в Херсонской области. Его директор Виктор Шаповал 30 марта назвал ситуацию критической. Он опасается, что оккупанты вывезут уникальную коллекцию животных.

В июле прошлого года стало известно, что оккупанты захватили Институт животноводства "Аскания-Нова".

Также на захваченной территории в Донецкой и Запорожской областях находится заповедник "Каменные могилы". Он представляет собой скальные выходы высотой 50–70 м посреди степи, образовавшиеся 2 млрд лет тому назад в результате извержения вулкана.

В Николаевской области под контролем оккупантов находится Кинбурнская коса, которая представляет собой уникальный для Европы природно-территориальный комплекс древнеречных равнинных песчаных и приморских ландшафтов.

В Минэкологии 5 марта сообщили, что Россия нанесла ущерб экологии Украины на 2 трлн грн.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: экология, животные, заповедник, война России против Украины, природа, Андрей Ермак
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