Россияне оккупировали 20 заповедников в Украине – Ермак

"Парки, где редкие виды животных и растений нужно охранять, они превращают в охотничьи угодья, рудники и парковки для танков", – написал он.

Ермак подчеркнул, что выживание дикой природы — это еще одна важная причина, по которой нужно как можно скорее освободить украинские земли.