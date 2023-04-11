Россияне оккупировали 20 заповедников в Украине – Ермак

"Парки, где редкие виды животных и растений нужно охранять, они превращают в охотничьи угодья, рудники и парковки для танков", – написал он.
Ермак подчеркнул, что выживание дикой природы — это еще одна важная причина, по которой нужно как можно скорее освободить украинские земли.
Один из самых известных захваченных россиянами заповедников – Аскания-Нова в Херсонской области. Его директор Виктор Шаповал 30 марта назвал ситуацию критической. Он опасается, что оккупанты вывезут уникальную коллекцию животных.
В июле прошлого года стало известно, что оккупанты захватили Институт животноводства "Аскания-Нова".
Также на захваченной территории в Донецкой и Запорожской областях находится заповедник "Каменные могилы". Он представляет собой скальные выходы высотой 50–70 м посреди степи, образовавшиеся 2 млрд лет тому назад в результате извержения вулкана.
В Николаевской области под контролем оккупантов находится Кинбурнская коса, которая представляет собой уникальный для Европы природно-территориальный комплекс древнеречных равнинных песчаных и приморских ландшафтов.
В Минэкологии 5 марта сообщили, что Россия нанесла ущерб экологии Украины на 2 трлн грн.