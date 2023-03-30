Кролики, еноты, черепахи. Животных из Киевского зоопарка начали возить в госпиталь для реабилитации раненых бойцов

По данным мэрии, реабилитологи работают с пациентами в перерывах между медицинскими процедурами. Животных еженедельно привозят из Киевского зоопарка.

Среди них – еноты, шиншиллы, черепахи, кролики, морские свинки. Все звери находятся под постоянным ветеринарным контролем и с необходимыми прививками, говорится в сообщении.

В рамках пилотного проекта в один из столичных госпиталей переехала часть городского центра социальной, профессиональной и трудовой реабилитации.

"Специалисты используют разнообразные инструменты: арт-терапию, бук-терапию, игровую терапию и даже анималотерапию. Часто, особенно после плена, люди не готовы коммуницировать и разрешать, чтобы к ним прикоснулись, и само общение с животными их социализирует", – рассказали в КГГА.