"Это катастрофа". Директор "Аскании-Нова" заявил, что оккупанты могут вывезти из заповедника животных

Директор заповедника Виктор Шаповал сообщил, что фактически установление контроля над ним оккупационной администрации произошло 20 марта. В реестре юридических лиц РФ еще 7 марта появилось новое учреждение – биосферный заповедник Аскания-Нова. Его зарегистрировал гражданин РФ Дмитрий Мещеряков, который явился в заповедник вместе с гауляйтером оккупированной части Херсонской области Владимиром Сальдо.

По словам Шаповала, технический персонал находится на местах, так как необходимо присматривать за животными. Но часть сотрудников, по словам директора, отказалась работать из идеологических соображений.

"Фактически учреждение еще движется по инерции. Мы просчитали все варианты и создавали резервы кормов, потому что это критический ресурс и без него в "Аскании Нова" произошла бы катастрофа. Так что персонал имеет доступ к рабочим местам", – сказал он.

Ситуацию в заповеднике он назвал критической. По словам Шаповала, самая проблематичная ситуация с коллекцией копытных, которая является национальным достоянием. Директор заповедника допускает, что оккупанты могут начать вывозить животных из заповедника.

"Это катастрофа, вот в общих чертах это катастрофа. Эта коллекция, она бесценна. Она не имеет такого прямого материального измерения. Ее ценность имеет мировой масштаб, и она не может быть разложена до суммы ее компонентов. То есть у нас есть реализационные цены. Для ориентира, например, стоимость одной зебры составляет около 130 тысяч гривен, а их более 30 особей мы сейчас имеем. Здесь не нужно быть экспертом, аналитиком, чтобы понять, что для оккупационных структур они будут представлять наибольший интерес", – уверен Шаповал.