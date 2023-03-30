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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это катастрофа". Директор "Аскании-Нова" заявил, что оккупанты могут вывезти из заповедника животных

Директор "Аскании-Нова" опасается за коллекцию копытных
Директор "Аскании-Нова" опасается за коллекцию копытных
Фото: Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна / Facebook

Российские оккупанты взяли под контроль биосферный заповедник имени Ф.Э. Фальц-Фейна Национальной академии аграрных наук Украины "Аскания-Нова", расположенный на оккупированной части Херсонской области. В руководстве заповедника называют ситуацию критической, пишет "Радіо Свобода" 30 марта.

Директор заповедника Виктор Шаповал сообщил, что фактически установление контроля над ним оккупационной администрации произошло 20 марта. В реестре юридических лиц РФ еще 7 марта появилось новое учреждение – биосферный заповедник Аскания-Нова. Его зарегистрировал гражданин РФ Дмитрий Мещеряков, который явился в заповедник вместе с гауляйтером оккупированной части Херсонской области Владимиром Сальдо.

По словам Шаповала, технический персонал находится на местах, так как необходимо присматривать за животными. Но часть сотрудников, по словам директора, отказалась работать из идеологических соображений. 

"Фактически учреждение еще движется по инерции. Мы просчитали все варианты и создавали резервы кормов, потому что это критический ресурс и без него в "Аскании Нова" произошла бы катастрофа. Так что персонал имеет доступ к рабочим местам", – сказал он.

Ситуацию в заповеднике он назвал критической. По словам Шаповала, самая проблематичная ситуация с коллекцией копытных, которая является национальным достоянием. Директор заповедника допускает, что оккупанты могут начать вывозить животных из заповедника.

"Это катастрофа, вот в общих чертах это катастрофа. Эта коллекция, она бесценна. Она не имеет такого прямого материального измерения. Ее ценность имеет мировой масштаб, и она не может быть разложена до суммы ее компонентов. То есть у нас есть реализационные цены. Для ориентира, например, стоимость одной зебры составляет около 130 тысяч гривен, а их более 30 особей мы сейчас имеем. Здесь не нужно быть экспертом, аналитиком, чтобы понять, что для оккупационных структур они будут представлять наибольший интерес", – уверен Шаповал.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

В июле прошлого года стало известно, что оккупанты захватили Институт животноводства "Аскания-Нова".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: животные, Херсонская область, война России против Украины, Аскания-Нова, российские оккупанты
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