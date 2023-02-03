В Украине отметили 20 волонтеров, спасающих животных во время войны

Инициаторами награды выступили UAnimals и межфракционное объединение "Гуманная страна".

На сайте UAnimals каждый желающий мог номинировать на премию волонтеров, работников общественных организаций и приютов, ветеринаров и других зооактивистов. Финальный список победителей среди заявок от украинцев определило экспертное жюри премии. Ими стали:

Ася Серпинская (Гостомель, Киевская область). Занимается зооактивизмом 23 года. Нашла семьи для более чем 5000 животных, а сейчас ухаживает за более чем 500 собаками и кошками. С начала войны принимает в Гостомельском приюте животных с прифронтовых территорий.

Ася Серпинская. Фото предоставлено организацией UAnimals

Наталья Попова (село Чубинское, Киевская область). С 2018-го занимается спасением диких животных. С начала полномасштабной войны вместе с волонтерами UAnimals помогала вывозить из зоопарков и приютов в зоне боевых действий львов, медведей, косуль. Спасла более 600 животных.

Наталья Попова. Фото предоставлено организацией UAnimals

Диана Насибова (Нежин, Черниговская область). 11-летняя девочка спасает бездомных животных и пристраивает их в семьи. Собирает деньги на еду для животных и их стерилизацию, а также на помощь ВСУ. С августа 2022-го Диане задонатили более 200 тыс. грн.

Диана Насибова. Фото предоставлено организацией UAnimals

Татьяна Диденко (Чернигов). Во время обстрелов города в феврале–марте 2022-го спасла более 250 животных. Женщина кормила и лечила четвероногих, тушила пожары после попадания снарядов, защищала помещения от мародеров.

Татьяна Диденко. Фото предоставлено организацией UAnimals

Олеся Кулик (Запорожье). Основала в Запорожье приют "Зграя". Под опекой Олеси живут более 400 животных, среди которых собаки, коты, летучие мыши, голуби, куры, ежи. Также она проводит в местных школах уроки доброты к животным.

Олеся Кулик. Фото предоставлено организацией UAnimals

Марина Суркова (Харьков). Занимается зооактивизмом восемь лет. Разрабатывает зоозащитные законопроекты и популяризирует гуманное отношение к животным в Украине. Дома занимается 13 котами и собакой.

Михаил Сторожук (Киев – Бахмут). С 2014 года работает в составе Киевской группы спасения животных. Эвакуировал с бахмутского направления около 150 четвероногих.

Ирина и Олег Тютюны (Херсон). Супруги занимаются бездомными животными с первого дня войны. Ирина и Олег оказывали им помощь во время оккупации Херсона. Сейчас несмотря на обстрелы города ездят кормить животных в заброшенные приюты.

Анастасия Тихая (Ирпень, Киевская обл.). Анастасия с мужем вывезли из Ирпеня более 20 травмированных животных и животных с инвалидностью, в частности, котов, собак, хамелеона, суслика и паука. После деоккупации пара вернулась в город и открыла приют, в котором приютила 67 пострадавших от войны котов и собак.

Анастасия Тихая. Фото предоставлено организацией UAnimals

Элеонора Крутова (Авдеевка, Донецкая обл.). С 2014-го ухаживает за брошенными животными, чьи хозяева уехали с востока Украины из-за российского вторжения. В 2016-м основала организацию "Безопасность животных", которая спасает бездомных кошек и собак, кормит их и стерилизует, а также эвакуирует с прифронтовых территорий.

Андреа Чистернино (Италия – Лесовичи, Киевская область). Бывший фотограф Vogue и "Формулы-1" из Италии. В 2014-м открыл с женой-украинкой приют Rifugio Italia для домашних животных в селе Лесовичи. Во время войны занимается козами, свиньями, коровами, овцами, лошадьми, собаками.

Александр Сипленко (Сумы). Зоозащитник, юрист, основатель ОО "Сумское общество защиты животных". С начала войны эвакуировал за границу 101 животное. Вместе с женой открыл в Сумах центр для передержки собак, где находятся около 250 четвероногих.

Сергей Григорьев (Межигорье, Киевская область). Зоозащитник, биолог. За шесть лет работы оказал помощь около 120 птицам. Сейчас занимается лебедями, оленями, гусями, косулями, голубями в Межигорском приюте, пострадавшем от российских обстрелов в начале войны.

Елена Пилова (Запорожье). Помогает животным уже восемь лет. Волонтерит в приюте "Шанс". Спасает животных в "серой зоне" региона, в частности, в Гуляйполе, Степногорске, Малой Токмачке, Орехове. Привозит для них корм и эвакуирует четвероногих на безопасные территории.

Петя Петрова (Болгария). Волонтер UAnimals из Болгарии. Вместе с командой движения эвакуирует кошек и собак с прифронтовых территорий. Помогает лечить домашних и домашних животных и развозит для них гуманитарную помощь в горячих точках.

Светлана Остапкова (Мирноград, Донецкая обл.). Сейчас под опекой Светланы 180 собак и 73 кошки. С начала войны она эвакуирует в свой приют травмированных животных из зон боевых действий в Бахмуте, Авдеевке, Славянске.

Александра Левицкая (Днепропетровская – Николаевская – Херсонская области). Основательница приюта "Вуглик". Вместе с командой занимается более 600 копытных животных: коровами, лошадьми, козами, овцами, свиньями, пони, ослами, баранами.

Алексей "Лев" Кисилишин (Мариуполь, Донецкая область). Открыл в Мариуполе приют для собак, лисиц, пауков, питонов. После полномасштабного российского вторжения оборонял Мариуполь на "Азовстали". Погиб в июле 2022 года в результате российского теракта в колонии в Оленовке. Премию вместо него получали его родители.

Родители Алексея Кисилишина. Фото предоставлено организацией UAnimals

Еще двое победителей премии сейчас находятся в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. Из соображений безопасности их имена в организации решили не раскрывать.