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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты активно вывозят лес-кругляк из Украины и срывают посевную – Маляр

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Оккупанты активно вырубают и вывозят украинский лес, сообщила Маляр
Оккупанты активно вырубают и вывозят украинский лес, сообщила Маляр
Фото: pixabay.com

Российские захватчики продолжают активно уничтожать природно-ресурсный потенциал временно оккупированных украинских территорий. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram 5 апреля.

С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других временно оккупированных областях Украины, написала Маляр. По ее словам, оккупанты производят неконтролируемую варварскую вырубку лесных насаждений, что в случае ее продления неотвратимо приведет к катастрофическим последствиям для экологии.

"Большинство лесных массивов в этом регионе искусственного происхождения и специально создавались для защиты от ветровой, почвенной и водной эрозии, выполняя функцию рекреационных и лесомелиоративных насаждений", – отметила она.

Маляр сообщила, что в течение последней декады марта в районе Мариуполя зафиксировано интенсивное перемещение по дорогам Е105 и М18 колонн российских грузовых автомобилей, загруженных свежесрубленным лесом-кругляком.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах временно оккупированных территорий Украины российское командование запретило местному населению осуществлять сельскохозяйственные работы на полях, написала Маляр. Это, вероятно, приведет к срыву весенней посевной кампании нынешнего года, а в дальнейшем – к запущению сельскохозяйственных угодий, отметила она.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в $35,3 млрд, проинформировал 2 января 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников.

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 8 января.

Война нанесла недрам Украины ущерб на 10 трлн грн, сообщило Министерство защиты окружающей среды 28 марта.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: экология, сельское хозяйство, оккупация, Анна Маляр, война России против Украины, ущерб, лес, российские оккупанты
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