Оккупанты активно вывозят лес-кругляк из Украины и срывают посевную – Маляр

С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других временно оккупированных областях Украины, написала Маляр. По ее словам, оккупанты производят неконтролируемую варварскую вырубку лесных насаждений, что в случае ее продления неотвратимо приведет к катастрофическим последствиям для экологии.
"Большинство лесных массивов в этом регионе искусственного происхождения и специально создавались для защиты от ветровой, почвенной и водной эрозии, выполняя функцию рекреационных и лесомелиоративных насаждений", – отметила она.
Маляр сообщила, что в течение последней декады марта в районе Мариуполя зафиксировано интенсивное перемещение по дорогам Е105 и М18 колонн российских грузовых автомобилей, загруженных свежесрубленным лесом-кругляком.
Кроме того, в некоторых населенных пунктах временно оккупированных территорий Украины российское командование запретило местному населению осуществлять сельскохозяйственные работы на полях, написала Маляр. Это, вероятно, приведет к срыву весенней посевной кампании нынешнего года, а в дальнейшем – к запущению сельскохозяйственных угодий, отметила она.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.
Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в $35,3 млрд, проинформировал 2 января 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников.
Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 8 января.
Война нанесла недрам Украины ущерб на 10 трлн грн, сообщило Министерство защиты окружающей среды 28 марта.