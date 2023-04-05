Оккупанты активно вывозят лес-кругляк из Украины и срывают посевную – Маляр

С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других временно оккупированных областях Украины, написала Маляр. По ее словам, оккупанты производят неконтролируемую варварскую вырубку лесных насаждений, что в случае ее продления неотвратимо приведет к катастрофическим последствиям для экологии.

"Большинство лесных массивов в этом регионе искусственного происхождения и специально создавались для защиты от ветровой, почвенной и водной эрозии, выполняя функцию рекреационных и лесомелиоративных насаждений", – отметила она.

Маляр сообщила, что в течение последней декады марта в районе Мариуполя зафиксировано интенсивное перемещение по дорогам Е105 и М18 колонн российских грузовых автомобилей, загруженных свежесрубленным лесом-кругляком.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах временно оккупированных территорий Украины российское командование запретило местному населению осуществлять сельскохозяйственные работы на полях, написала Маляр. Это, вероятно, приведет к срыву весенней посевной кампании нынешнего года, а в дальнейшем – к запущению сельскохозяйственных угодий, отметила она.