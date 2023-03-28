Война нанесла недрам Украины ущерб на 10 трлн гривен – Министерство защиты окружающей среды

Он отметил, что га сегодняшний день приняты и зарегистрированы семь методик, согласно которым подсчитываются убытки, нанесенные окружающей среде войной.

"В частности по четырем направлениям уже подсчитываются убытки. Это земля, почвы, атмосферный воздух, водные ресурсы. Госэкоинспекция работает в этом направлении, и уже начислено почти 2 трлн гривен убытков. И это только начало, потому что еще очень много работы. Еще нужно подсчитать убытки, касающиеся лесов, природно-заповедного фонда", – сказал он.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в $35,3 млрд, проинформировал 2 января министр обороны Украины Алексей Резников.

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 8 января.