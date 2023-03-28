ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война нанесла недрам Украины ущерб на 10 трлн гривен – Министерство защиты окружающей среды

В Украине продолжают подсчитывать ущерб от войны природным ресурсам
В Украине продолжают подсчитывать ущерб от войны природным ресурсам
Фото: EPA

По предварительным оценкам сумма ущерба украинским недрам от войны, развязанной Россией, составляет около 10 трлн гривен, сообщил глава отдела экологического контроля Управления экологического контроля и методологии Министерства защиты окружающей среды Александр Ставнийчук на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 28 марта.

Он отметил, что га сегодняшний день приняты и зарегистрированы семь методик, согласно которым подсчитываются убытки, нанесенные окружающей среде войной.

"В частности по четырем направлениям уже подсчитываются убытки. Это земля, почвы, атмосферный воздух, водные ресурсы. Госэкоинспекция работает в этом направлении, и уже начислено почти 2 трлн гривен убытков. И это только начало, потому что еще очень много работы. Еще нужно подсчитать убытки, касающиеся лесов, природно-заповедного фонда", – сказал он.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в $35,3 млрд, проинформировал 2 января министр обороны Украины Алексей Резников.

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 8 января.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: экология, российская агрессия, война России против Украины, ущерб, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Перламутровый блеск на заостренных ногтях. Лопес засветилась с новым маникюром в тон платью. Фото
Перламутровый блеск на заостренных ногтях. Лопес засветилась с новым маникюром в тон платью. Фото
Галина ГРИШИНА
Клопотенко объяснил, почему не согласится готовить для Зеленского и его семьи
Клопотенко объяснил, почему не согласится готовить для Зеленского и его семьи
Галина ГРИШИНА
"Это лучшее, что было у меня в жизни". Полякова рассказала, из чего делает себе скраб, чтобы кожа была мягкой и нежной
"Это лучшее, что было у меня в жизни". Полякова рассказала, из чего делает себе скраб, чтобы кожа была мягкой и нежной
Галина ГРИШИНА
Вкуснейшая творожная запеканка без муки и сахара. Рецепт
Вкуснейшая творожная запеканка без муки и сахара. Рецепт
Блум высказался о Зеленских, а жена актера заявила, что считает его героем. Каким был визит звезды "Пиратов Карибского моря" в Украину
Блум высказался о Зеленских, а жена актера заявила, что считает его героем. Каким был визит звезды "Пиратов Карибского моря" в Украину
Галина ГРИШИНА
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Галина ГРИШИНА
Сода или разрыхлитель? Что лучше использовать для того, чтобы тесто стало пышным
Сода или разрыхлитель? Что лучше использовать для того, чтобы тесто стало пышным
Показала, как смотрится в движении. 49-летняя Клум вышла в свет в платье с откровенным декольте и огромным разрезом
Показала, как смотрится в движении. 49-летняя Клум вышла в свет в платье с откровенным декольте и огромным разрезом
"Выглядели такими влюбленными". Лопес на премьере фильма, снятого Аффлеком, появилась в узком платье со стразами. Фото
"Выглядели такими влюбленными". Лопес на премьере фильма, снятого Аффлеком, появилась в узком платье со стразами. Фото
Галина ГРИШИНА
Мишина впервые после похудения показала, как выглядит в бикини в реальной жизни
Мишина впервые после похудения показала, как выглядит в бикини в реальной жизни
Надо ли снимать пену с бульона и на что она влияет. Комментарий эксперта
Надо ли снимать пену с бульона и на что она влияет. Комментарий эксперта
Галина ГРИШИНА
"Мы дружим уже много лет". Друг певицы Loboda показал, как она выглядела более 10 лет назад
"Мы дружим уже много лет". Друг певицы Loboda показал, как она выглядела более 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
Тренд на украшения в стиле панк. Белла Хадид показала, как они выглядят со стороны
Тренд на украшения в стиле панк. Белла Хадид показала, как они выглядят со стороны
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство
Никитюк показала, какую прическу ей сделали в Варшаве
Никитюк показала, какую прическу ей сделали в Варшаве
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (133145)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (78679)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (70699)
4
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (42309)
5
"Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео (32572)
6
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (32086)
7
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (29073)
8
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (24920)
 
 
 
 