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"Перестаньте издеваться над спасателями". ГСЧС показала фото пожаров в Киевской области и попросила не жечь сухостой

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"Поджигатели хуже врагов", заявили в управлении ГСЧС Киевской области по итогам выходных, проведенных на пожарах
"Поджигатели хуже врагов", заявили в управлении ГСЧС Киевской области по итогам выходных, проведенных на пожарах
Фото: dsns.gov.ua

В Киевской области на протяжении одних суток произошло 66 пожаров, 47 из которых – возгорание травяного настила на общей площади почти 80 га. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС 26 марта.

Все пожары потушили специалисты ГСЧС.

Самые масштабные пожары были на территории Бориспольского района, там в двух селах ликвидировали возгорание сухостоя на общей площади 33 га.

Спасатели в очередной раз призвали жителей не сжигать остатки сухих растений и мусора, даже в собственных дворах, поскольку это может привести к возгоранию торфяников и лесным пожарам на участках, которые граничат с селами. 

Региональное управление ГСЧС 27 марта опубликовало в связи с ситуацией эмоциональный материал под заголовком "Выходные глазами бориспольских спасателей – поджигатели хуже врагов".

Пресс-служба управления отметила, что каждой весной начинается сезон сжигания листьев, сухой травы и других остатков растительности, причем поджигающие сухую траву граждане "всегда убеждены, что этим они улучшают… что-то улучшают, по их личному субъективному восприятию".

В ГСЧС подчеркнули, что делают все возможное, чтобы предупредить возникновение пожаров в экосистемах, но убедить определенную часть населения не выходит: "игнорируются правила пожарной безопасности, законы, мораль и даже инстинкт самосохранения". Бывают и случаи самовозгорания, но это, по данным пресс-службы, большая редкость.

"В пожароопасный период запрещено выжигать траву и другие растительные остатки, включая мусор. И точка. Будьте людьми, перестаньте издеваться над спасателями (тем более во время военного положения), над природой, экологией, окружающими вас людьми и над самими собой", – подытожили в ГСЧС.

Теги: экология, пожар, ГСЧС, Борисполь, Киевская область, лесные пожары, поджог, спасатели
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