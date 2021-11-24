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ДЕНЬГИ

На охрану украинских лесов от пожаров выделили около 34 млн грн

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От лесных пожаров в 2020 году больше всего пострадали Житомирская, Харьковская, Луганская области
От лесных пожаров в 2020 году больше всего пострадали Житомирская, Харьковская, Луганская области
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Кабинет Министров Украины 24 ноября на своем заседании выделил 33,7 млн грн для защиты лесов от пожаров. Об этом сообщила пресс-служба КМУ.

Исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сказал, что пожар – одна из самых больших угроз для лесов.  В прошлом году в лесах произошло 2500 пожаров на площади более 74,6 тыс. га. Больше всего пострадали Житомирская, Харьковская, Луганская области. Государству был нанесен ущерб почти на 20 млрд грн.

"Чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем, министерство принимает системные меры для предотвращения пожаров, ведь это дешевле и эффективнее, чем преодоление их последствий. Уверен, что новое оборудование и системы наблюдения помогут лесным хозяйствам вовремя ликвидировать и предотвращать лесные пожары", – подчеркнул Стрелец.

Выделенные деньги направят на покупку девяти противопожарных мачт, девяти систем наблюдения, 20 транспортных средств, 21 модуля с резервуаром на 600 л и насосными станциями.

Контекст:

Лесные пожары в Житомирской и Киевской областях вспыхнули в начале апреля 2020 года. Дым от этих пожаров стал причиной существенного ухудшения качества воздуха в столице. Очаги возгораний находились, в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения.

Огонь в Житомирской области, как предположили в Госагентстве лесных ресурсов, возник из-за обрыва высоковольтных линий во время урагана или поджога сухостоя.

2 сентября стало известно о пожаре на территории Двуречанского лесничества Харьковской области. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на жилой сектор сел Горобьевка и Гряниковка.

Пожар был локализован 4 сентября, полностью ликвидирован – 6 сентября8 сентября директор Купянского лесхоза Юрий Попченко заявил, что причиной масштабного пожара в Двуречанском районе стал поджог. В результате пожаров сгорело 25 домов.

В течение сентября – октября 2020 года в Луганской области произошло несколько лесных пожаров. Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары были зафиксированы в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка. Жителей ряда сел эвакуировали. По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. Площадь, "пройденная" огнем, составила более 20 тыс. га.

Во время осенних пожаров в Луганской области погибло 11 человек, еще 18 (в том числе трое спасателей) пострадали, 150 человек эвакуировали.

Теги: Украина, Кабинет Министров, лесные пожары, деньги
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