На охрану украинских лесов от пожаров выделили около 34 млн грн

От лесных пожаров в 2020 году больше всего пострадали Житомирская, Харьковская, Луганская области Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сказал, что пожар – одна из самых больших угроз для лесов. В прошлом году в лесах произошло 2500 пожаров на площади более 74,6 тыс. га. Больше всего пострадали Житомирская, Харьковская, Луганская области. Государству был нанесен ущерб почти на 20 млрд грн.

"Чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем, министерство принимает системные меры для предотвращения пожаров, ведь это дешевле и эффективнее, чем преодоление их последствий. Уверен, что новое оборудование и системы наблюдения помогут лесным хозяйствам вовремя ликвидировать и предотвращать лесные пожары", – подчеркнул Стрелец.

Выделенные деньги направят на покупку девяти противопожарных мачт, девяти систем наблюдения, 20 транспортных средств, 21 модуля с резервуаром на 600 л и насосными станциями.