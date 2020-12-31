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Люди, оставшиеся без жилья в результате пожаров в Харьковской области, получили матпомощь

Жителям Двуречанского района, у которых в сентябре сгорели дома во время лесных пожаров, выплатили материальную помощь из областного бюджета. Об этом сообщили в Харьковской областной государственной администрации.

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Во время пожаров в Двуречанском районе было уничтожено 25 домов
Во время пожаров в Двуречанском районе было уничтожено 25 домов
Фото: dsns.gov.ua

22 жителя Двуречанского района Харьковской области, дома которых были уничтожены в результате лесных пожаров, получили материальную помощь из областного бюджета. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Общая сумма выплат составила около 2,4 млн грн.

Среди получивших выплаты есть люди, у которых не было документов о праве собственности на утраченное жилье, потому они не могли получить матпомощь от государства, отметили в ХОГА.

"Суммы, которые получили пострадавшие, составили от 10 до 200 тыс. грн. Размер выплат устанавливался местной комиссией по вопросам предоставления материальной помощи, исходя из представленных пострадавшими заявлений. С каждым из пострадавших мы связались и получили подтверждение того, что средства им поступили", – рассказал директор департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.

2 сентября стало известно о пожаре на территории Двуречанского лесничества. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на жилой сектор сел Горобьевка и Гряниковка.

Изначально сообщали, что в результате пожара было уничтожено 22 жилых дома в Горобьевке, отселены 33 человека, из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек.

В тушении были задействованы два пожарных самолета и вертолет. Пожар был локализован 4 сентября, полностью ликвидирован – 6 сентября.

8 сентября директор Купянского лесхоза Юрий Попченко заявил, что причиной масштабного пожара в Двуречанском районе стал поджог.

1 декабря в ХОГА сообщили, что владельцы 11 домовладений получили по 300 тыс. грн из государственного бюджета Украины. Матпомощь не получили 14 собственников домов, у которых не было правоустанавливающих документов на дома.

По информации первого заместителя председателя ХОГА Татьяны Егоровой-Луценко, владельцы 25 сгоревших домов получили по 20 тыс. грн из областного бюджета.

Теги: Украина, Харьковская область, помощь, лесные пожары, жилье, выплаты, облгосадминистрация
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