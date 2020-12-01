Часть людей, оставшихся без жилья в результате пожаров в Харьковской области, не получили матпомощь

14 собственников домов в Двуречанском районе Харьковской области, которые были уничтожены во время лесных пожаров, не получили компенсации из госбюджета, потому что у них нет документов на жилье. Об этом сообщили в Харьковской облгосадминистрации.

По 300 тыс. грн не получили 14 собственников домов Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Владельцы 11 домовладений, которые сгорели в начале сентября в Харьковской области, получили по 300 тыс. грн из государственного бюджета Украины. Об этом 1 декабря сообщила первый заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Татьяна Егорова-Луценко, пишет пресс-служба ХОГА.

По ее информации, все без исключения пострадавшие, владельцы 25 сгоревших домов, получили по 20 тыс. грн из областного бюджета.

По 300 тыс. грн не получили 14 собственников домов, у них, по словам Егоровой-Луценко, нет правоустанавливающих документов на дома.

"Это действительно проблема, и мы сегодня ищем возможности ее решить", – сказала чиновница.

Она сообщила, что обладминистрация хочет инициировать выделение для 14 семей матпомощи из областного бюджета в таком же размере – 300 тыс. грн.

По словам Егоровой-Луценко, вопрос будет вынесен на ближайшую сессию облсовета.

2 сентября стало известно о пожаре на территории Двуречанского лесничества. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на жилой сектор сел Горобьевка и Гряниковка.

Изначально сообщали, что в результате пожара было уничтожено 22 жилых дома в Горобьевке, отселены 33 человека, из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек.

В тушении были задействованы два пожарных самолета и вертолет. Пожар был локализован 4 сентября, полностью ликвидирован – 6 сентября.

8 сентября директор Купянского лесхоза Юрий Попченко заявил, что причиной масштабного пожара в Двуречанском районе стал поджог.