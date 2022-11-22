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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты могут обустроить сооружения и линию обороны в заповеднике "Каменные могилы" – Андрющенко

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Действия оккупантов могут привести к уничтожению природно-исторического памятника Украины
Действия оккупантов могут привести к уничтожению природно-исторического памятника Украины
Фото: depositphotos.com

Оккупанты могут начать обустройство фортификационных сооружений и линий обороны на территории заповедника "Каменные могилы", который расположен в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 22 ноября в Telegram.

По его словам, в результате отслеживания движения колонны военной техники (около 350 единиц) и живой силы российских оккупантов в направлении Никольское – Розовка было установлено, что колонна до Розовки не дошла.

"Перед селом Кальчиновка колонна двинулась с трассы вправо на грунтовую дорогу в сторону заповедника "Каменные могилы". На повороте на грунтовую дорогу также поставлены шлагбаум и охрана, что делает невозможным дальнейшую фиксацию", – рассказал он.

Это может указывать, по мнению Андрющенко, на обустройство фортификационных сооружений и линий обороны на территории заповедника, который находится в отдалении от населенных пунктов. Он заявил, что это может привести к уничтожению природно-исторического памятника Украины.

Советник мэра Мариуполя обратился к журналистам, которые имеют доступ к спутниковым данным, за помощью в установлении реального состояния заповедника.

Контекст:

"Каменные могилы" – это заповедник, который расположен возле села Назаровка в Никольском районе Донецкой области (300 га) и Розовском районе Запорожской области (100 га). Основан 5 апреля 1927 года.

Заповедник представляет собой скальные выходы высотой 50–70 м посреди степи, образовавшиеся 2 млрд лет тому назад из-за извержения вулкана.

24 августа Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценило убытки природе от военной агрессии РФ. Было зафиксировано свыше 2 тыс. фактов ущерба окружающей среде, в частности, убытки в результате загрязнения воздуха составили 176 млрд грн, убытки водным ресурсам – 106,3 млрд грн, почвам – 8,8 млрд грн.

2 ноября директор питомника дикой природы "Ольховая балка" в Дергачевской общине Харьковской области Олег Грищенко заявил, что территория парка, вероятно, заминирована, поэтому возможности проверить, как животные пережили оккупацию, у смотрителей нет. По его словам, до 24 февраля в парке находилось больше 60 животных.

6 ноября Всемирный фонд природы "WWF-Украина" сообщил, что 3 млн га лесов Украины поражены вследствие военных действий. По данным фонда, оккупированными остаются восемь заповедников и 10 национальных природных парков.

Теги: Россия, Украина, памятник, Донецкая область, война, Розовка, заповедник, война России против Украины, природа, Петр Андрющенко
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