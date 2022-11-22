Оккупанты могут обустроить сооружения и линию обороны в заповеднике "Каменные могилы" – Андрющенко

По его словам, в результате отслеживания движения колонны военной техники (около 350 единиц) и живой силы российских оккупантов в направлении Никольское – Розовка было установлено, что колонна до Розовки не дошла.

"Перед селом Кальчиновка колонна двинулась с трассы вправо на грунтовую дорогу в сторону заповедника "Каменные могилы". На повороте на грунтовую дорогу также поставлены шлагбаум и охрана, что делает невозможным дальнейшую фиксацию", – рассказал он.

Это может указывать, по мнению Андрющенко, на обустройство фортификационных сооружений и линий обороны на территории заповедника, который находится в отдалении от населенных пунктов. Он заявил, что это может привести к уничтожению природно-исторического памятника Украины.

Советник мэра Мариуполя обратился к журналистам, которые имеют доступ к спутниковым данным, за помощью в установлении реального состояния заповедника.