Оккупанты могут обустроить сооружения и линию обороны в заповеднике "Каменные могилы" – Андрющенко

По его словам, в результате отслеживания движения колонны военной техники (около 350 единиц) и живой силы российских оккупантов в направлении Никольское – Розовка было установлено, что колонна до Розовки не дошла.
"Перед селом Кальчиновка колонна двинулась с трассы вправо на грунтовую дорогу в сторону заповедника "Каменные могилы". На повороте на грунтовую дорогу также поставлены шлагбаум и охрана, что делает невозможным дальнейшую фиксацию", – рассказал он.
Это может указывать, по мнению Андрющенко, на обустройство фортификационных сооружений и линий обороны на территории заповедника, который находится в отдалении от населенных пунктов. Он заявил, что это может привести к уничтожению природно-исторического памятника Украины.
Советник мэра Мариуполя обратился к журналистам, которые имеют доступ к спутниковым данным, за помощью в установлении реального состояния заповедника.
"Каменные могилы" – это заповедник, который расположен возле села Назаровка в Никольском районе Донецкой области (300 га) и Розовском районе Запорожской области (100 га). Основан 5 апреля 1927 года.
Заповедник представляет собой скальные выходы высотой 50–70 м посреди степи, образовавшиеся 2 млрд лет тому назад из-за извержения вулкана.
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