Россия нанесла ущерб экологии Украины на 2 трлн грн – Минэкологии

Из-за войны повреждено почти 3 млн га леса в Украине, отметили в Минэкологии Фото: Поліція Рівненської області / Fаcebook (архив)

Цифру во время выступления на международной конференции 5 марта во Львове озвучил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, его цитирует "Укринформ".

"Мы наработали новую методологию совместно с нашей экологической инспекцией и используем семь видов методологий, уже высчитали 2 трлн грн (около $54,7 млрд по курсу НБУ) нанесенного ущерба, – отметил глава Минэкологии. – Это загрязнение земли, воздуха, воды, сожженные леса, уничтоженные природные ресурсы. Наша главная цель – показать всем эти показатели, чтобы их увидели в Европе и мире. Чтобы все поняли, какова цена этого ущерба окружающей среде и как восстановить этот ущерб, причиненный Украине".

По словам Стрельца, из-за войны повреждено почти 3 млн га леса – это почти треть облесенной территории Украины.

При этом около 500 тыс. га находятся под временной оккупацией или в зоне военных действий, добавил глава ведомства.