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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия нанесла ущерб экологии Украины на 2 трлн грн – Минэкологии

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Из-за войны повреждено почти 3 млн га леса в Украине, отметили в Минэкологии
Из-за войны повреждено почти 3 млн га леса в Украине, отметили в Минэкологии
Фото: Поліція Рівненської області / Fаcebook (архив)

В Минэкологии назвали сумму ущерба, нанесенного Украине в результате полномасштабного вторжения России.

Цифру во время выступления на международной конференции 5 марта во Львове озвучил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, его цитирует "Укринформ".

"Мы наработали новую методологию совместно с нашей экологической инспекцией и используем семь видов методологий, уже высчитали 2 трлн грн (около $54,7 млрд по курсу НБУ) нанесенного ущерба, – отметил глава Минэкологии. – Это загрязнение земли, воздуха, воды, сожженные леса, уничтоженные природные ресурсы. Наша главная цель – показать всем эти показатели, чтобы их увидели в Европе и мире. Чтобы все поняли, какова цена этого ущерба окружающей среде и как восстановить этот ущерб, причиненный Украине".

По словам Стрельца, из-за войны повреждено почти 3 млн га леса – это почти треть облесенной территории Украины.

При этом около 500 тыс. га находятся под временной оккупацией или в зоне военных действий, добавил глава ведомства.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в $35,3 млрд, проинформировал 2 января министр обороны Украины Алексей Резников.

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 8 января.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в ноябре 2022 года, что в результате российской агрессии в Украине погибли 6 млн домашних животных и около 50 тыс. дельфинов в Черном море.

Теги: Россия, Украина, экология, агрессия, Министерство экологии, война России против Украины, ущерб, конференция, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Руслан Стрелец
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