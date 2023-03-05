Россия нанесла ущерб экологии Украины на 2 трлн грн – Минэкологии

Цифру во время выступления на международной конференции 5 марта во Львове озвучил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, его цитирует "Укринформ".
"Мы наработали новую методологию совместно с нашей экологической инспекцией и используем семь видов методологий, уже высчитали 2 трлн грн (около $54,7 млрд по курсу НБУ) нанесенного ущерба, – отметил глава Минэкологии. – Это загрязнение земли, воздуха, воды, сожженные леса, уничтоженные природные ресурсы. Наша главная цель – показать всем эти показатели, чтобы их увидели в Европе и мире. Чтобы все поняли, какова цена этого ущерба окружающей среде и как восстановить этот ущерб, причиненный Украине".
По словам Стрельца, из-за войны повреждено почти 3 млн га леса – это почти треть облесенной территории Украины.
При этом около 500 тыс. га находятся под временной оккупацией или в зоне военных действий, добавил глава ведомства.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.
Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в $35,3 млрд, проинформировал 2 января министр обороны Украины Алексей Резников.
Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 8 января.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в ноябре 2022 года, что в результате российской агрессии в Украине погибли 6 млн домашних животных и около 50 тыс. дельфинов в Черном море.