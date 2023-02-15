Из-за оккупантов без питьевой воды могут остаться 70% населенных пунктов, получающих воду из Днепра – Шмыгаль

"Россия пытается сделать условия жизни в Украине невыносимыми. 14 ракетных атак на украинскую энергетику. [...] На сегодняшний день незначительные сетевые ограничения действуют только в Одессе и прилегающих районах, части Херсонской и Харьковской областей. Но враг не останавливается. Теперь россияне пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению", – сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что из-за частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС в Херсонской области Украина ежедневно теряет "тысячи кубометров воды".
"70% населенных пунктов, получающих воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде", – объяснил он.
По словам Шмыгаля, "еще больше атомная угроза", так как "снижение уровня воды в хранилище может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС".
"Думаю, никому не нужно объяснять, чем это угрожает Украине, Европе и миру в целом. Поэтому цивилизованный мир не должен молчать. Украина призывает всеми доступными средствами давить на Россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС. Или же позволила это сделать украинским специалистам. Обращаюсь к международным партнерам и подчеркиваю: в противном случае мы столкнемся с экологической катастрофой, которая будет иметь бесчисленные деструктивные последствия для всего континента", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
7 февраля в Запорожской областной военной администрации заявили, что в связи с неконтролируемым сбросом воды на Каховской ГЭС из-за действий российских оккупантов уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается и представляет угрозу для Запорожской атомной электростанции.
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются: нынешняя команда на станции является уже пятой по счету.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси инициирует создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности. Он надеется достичь соответствующих договоренностей с Россией и Украиной.