Из-за оккупантов без питьевой воды могут остаться 70% населенных пунктов, получающих воду из Днепра – Шмыгаль

"Россия пытается сделать условия жизни в Украине невыносимыми. 14 ракетных атак на украинскую энергетику. [...] На сегодняшний день незначительные сетевые ограничения действуют только в Одессе и прилегающих районах, части Херсонской и Харьковской областей. Но враг не останавливается. Теперь россияне пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что из-за частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС в Херсонской области Украина ежедневно теряет "тысячи кубометров воды".

"70% населенных пунктов, получающих воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде", – объяснил он.

По словам Шмыгаля, "еще больше атомная угроза", так как "снижение уровня воды в хранилище может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС".

"Думаю, никому не нужно объяснять, чем это угрожает Украине, Европе и миру в целом. Поэтому цивилизованный мир не должен молчать. Украина призывает всеми доступными средствами давить на Россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС. Или же позволила это сделать украинским специалистам. Обращаюсь к международным партнерам и подчеркиваю: в противном случае мы столкнемся с экологической катастрофой, которая будет иметь бесчисленные деструктивные последствия для всего континента", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

7 февраля в Запорожской областной военной администрации заявили, что в связи с неконтролируемым сбросом воды на Каховской ГЭС из-за действий российских оккупантов уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается и представляет угрозу для Запорожской атомной электростанции.