Кабмин одобрил привлечение от США гранта на $6 млрд – Шмыгаль

Средства от США будут направлены на социальные программы, образование, медицину, отметил глава Кабмина Украины Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом 10 февраля на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Сегодня правительство одобрит решение о привлечении гранта от Соединенных Штатов в размере $6 млрд. Это средства, которые мы также направим на социальные программы, образование, медицину. Соответствующий грант поступит через фонд доноров, администрируемый Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, – рассказал Шмыгаль. – Также через этот фонд будет предоставлен грант в размере $165 млн от ряда европейских стран. Соответствующие решения утвердим и уполномочим министра финансов на подписание соглашений об указанных грантах".

Глава Кабмина Украины выразил благодарность союзникам за финансовую помощь.

"Это позволяет нам поддержать наиболее уязвимые слои населения, поддержать нашу экономику и направить средства украинских налогоплательщиков на обеспечение наших сил безопасности и обороны", – подчеркнул Шмыгаль.