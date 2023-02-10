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Кабмин одобрил привлечение от США гранта на $6 млрд – Шмыгаль

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Средства от США будут направлены на социальные программы, образование, медицину, отметил глава Кабмина Украины
Средства от США будут направлены на социальные программы, образование, медицину, отметил глава Кабмина Украины
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В 2023 году международные партнеры уже выделили Украине $4,2 млрд помощи из необходимых $38 млрд для финансирования дефицита госбюджета.

Об этом 10 февраля на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Сегодня правительство одобрит решение о привлечении гранта от Соединенных Штатов в размере $6 млрд. Это средства, которые мы также направим на социальные программы, образование, медицину. Соответствующий грант поступит через фонд доноров, администрируемый Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, – рассказал Шмыгаль. – Также через этот фонд будет предоставлен грант в размере $165 млн от ряда европейских стран. Соответствующие решения утвердим и уполномочим министра финансов на подписание соглашений об указанных грантах".

Глава Кабмина Украины выразил благодарность союзникам за финансовую помощь.

"Это позволяет нам поддержать наиболее уязвимые слои населения, поддержать нашу экономику и направить средства украинских налогоплательщиков на обеспечение наших сил безопасности и обороны", – подчеркнул Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1832093703834195/

Контекст:

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным в мае 2022 года, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

В сентябре глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что дефицит бюджета в 2022-м году в 30 раз больше, чем аналогичные показатели 2021-го. В то же время благодаря поступлению значительной грантовой помощи удается балансировать, отмечал он.

Лидеры "Большой семерки" на онлайн-встрече 12 декабря договорились создать "многостороннюю платформу" для доноров Украине. С ее помощью страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки.

По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

Шмыгаль 25 декабря заявил, что финансовая помощь Украине в 2023 году составит около 85% от дефицита бюджета.

Теги: США, Украина, медицина, образование, госбюджет, правительство, дефицит, финансовая помощь, выплаты, гранты, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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