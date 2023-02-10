Кабмин одобрил привлечение от США гранта на $6 млрд – Шмыгаль

Об этом 10 февраля на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"Сегодня правительство одобрит решение о привлечении гранта от Соединенных Штатов в размере $6 млрд. Это средства, которые мы также направим на социальные программы, образование, медицину. Соответствующий грант поступит через фонд доноров, администрируемый Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, – рассказал Шмыгаль. – Также через этот фонд будет предоставлен грант в размере $165 млн от ряда европейских стран. Соответствующие решения утвердим и уполномочим министра финансов на подписание соглашений об указанных грантах".
Глава Кабмина Украины выразил благодарность союзникам за финансовую помощь.
"Это позволяет нам поддержать наиболее уязвимые слои населения, поддержать нашу экономику и направить средства украинских налогоплательщиков на обеспечение наших сил безопасности и обороны", – подчеркнул Шмыгаль.
По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным в мае 2022 года, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.
В сентябре глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что дефицит бюджета в 2022-м году в 30 раз больше, чем аналогичные показатели 2021-го. В то же время благодаря поступлению значительной грантовой помощи удается балансировать, отмечал он.
Лидеры "Большой семерки" на онлайн-встрече 12 декабря договорились создать "многостороннюю платформу" для доноров Украине. С ее помощью страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки.
По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.
Шмыгаль 25 декабря заявил, что финансовая помощь Украине в 2023 году составит около 85% от дефицита бюджета.