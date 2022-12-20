Украина получила грант в $2 млрд от США – Минфин

Штаты являются самым большим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году Фото: depositphotos.com

Это уже второй транш по гранту общим размером $4,5 млрд. Средства предоставлены США через целевой фонд Всемирного банка, в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Эти деньги направят на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медгарантий.

В целом после начала полномасштабного вторжения России Украина получила от Соединенных Штатов уже $12 млрд в форме грантов. Таким образом, Штаты являются самым большим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году.