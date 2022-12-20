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ДЕНЬГИ

Украина получила грант в $2 млрд от США – Минфин

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Штаты являются самым большим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году
Штаты являются самым большим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году
Фото: depositphotos.com

В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере $2 млрд из целевого фонда Всемирного банка. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Это уже второй транш по гранту общим размером $4,5 млрд. Средства предоставлены США через целевой фонд Всемирного банка, в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Эти деньги направят на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медгарантий.

В целом после начала полномасштабного вторжения России Украина получила от Соединенных Штатов уже $12 млрд в форме грантов. Таким образом, Штаты являются самым большим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, бюджет, пенсии, Министерство финансов, помощь, деньги, финансовая помощь, выплаты, финансы, гранты
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