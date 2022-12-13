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В Конгрессе США создана международная коалиция по усилению санкций

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Коалиция уже подала обращение о внесении в санкционные списки ряда россиян
Коалиция уже подала обращение о внесении в санкционные списки ряда россиян
Фото: depositphotos.com

В Конгрессе США стартуют работы новой международной европейско-американской коалиции, которая будет работать над усилением санкций против ближайшего окружения путина и любителей "русского мира". Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, ставший сопредседателем коалиции на онлайн-брифинге 13 декабря, который транслировал YouTube-канал Хельсинкской комиссии Конгресса США.

В работе инициативы помогает старший советник Хельсинкской комиссии Конгресса США Пол Массаро. В коалицию также вошли конгрессмен, сопредседатель Хельсинкской комиссии Конгресса США Стив Коэн, конгрессмен, член Хельсинкской комиссии Джо Уилсон, член парламента Великобритании Роберт Сили, глава эстонской делегации в ПАСЕ Эрик Прос, член польской делегации в Совете Европы Аркадиуш Мулярчик.

"Вместе с нашими партнерами работаем над тем, чтобы санкции против России только усиливались. Сейчас важнейшей задачей является обеспечение синхронизации санкций ЕС, США и Великобритании. Пока Россия тратит деньги на войну, в Украине гибнут мирные жители, обстреливают жилые дома. Именно поэтому санкционная удавка на шее империи зла должна только затягиваться", – рассказал Гончаренко.

Коалиция уже подала обращение о внесении в санкционные списки Ксении Собчак, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, самых богатых людей России Владимира Потанина, Владимира Лисина и других.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из-за войны в Украине из РФ уже ушло более 1200 компаний.

Теги: Россия, США, Украина, санкции, Конгресс США, Алексей Гончаренко, война России против Украины, Аркадиуш Мулярчик, конгрессмены, Джо Уилсон
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