В Конгрессе США создана международная коалиция по усилению санкций

Коалиция уже подала обращение о внесении в санкционные списки ряда россиян Фото: depositphotos.com

В работе инициативы помогает старший советник Хельсинкской комиссии Конгресса США Пол Массаро. В коалицию также вошли конгрессмен, сопредседатель Хельсинкской комиссии Конгресса США Стив Коэн, конгрессмен, член Хельсинкской комиссии Джо Уилсон, член парламента Великобритании Роберт Сили, глава эстонской делегации в ПАСЕ Эрик Прос, член польской делегации в Совете Европы Аркадиуш Мулярчик.

"Вместе с нашими партнерами работаем над тем, чтобы санкции против России только усиливались. Сейчас важнейшей задачей является обеспечение синхронизации санкций ЕС, США и Великобритании. Пока Россия тратит деньги на войну, в Украине гибнут мирные жители, обстреливают жилые дома. Именно поэтому санкционная удавка на шее империи зла должна только затягиваться", – рассказал Гончаренко.

Коалиция уже подала обращение о внесении в санкционные списки Ксении Собчак, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, самых богатых людей России Владимира Потанина, Владимира Лисина и других.