В Конгрессе США создана международная коалиция по усилению санкций

В работе инициативы помогает старший советник Хельсинкской комиссии Конгресса США Пол Массаро. В коалицию также вошли конгрессмен, сопредседатель Хельсинкской комиссии Конгресса США Стив Коэн, конгрессмен, член Хельсинкской комиссии Джо Уилсон, член парламента Великобритании Роберт Сили, глава эстонской делегации в ПАСЕ Эрик Прос, член польской делегации в Совете Европы Аркадиуш Мулярчик.
"Вместе с нашими партнерами работаем над тем, чтобы санкции против России только усиливались. Сейчас важнейшей задачей является обеспечение синхронизации санкций ЕС, США и Великобритании. Пока Россия тратит деньги на войну, в Украине гибнут мирные жители, обстреливают жилые дома. Именно поэтому санкционная удавка на шее империи зла должна только затягиваться", – рассказал Гончаренко.
Коалиция уже подала обращение о внесении в санкционные списки Ксении Собчак, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, самых богатых людей России Владимира Потанина, Владимира Лисина и других.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из-за войны в Украине из РФ уже ушло более 1200 компаний.