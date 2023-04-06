Украинские защитники спасли ежика, который застрял в части пластиковой бутылки. Видео

Первым этот ролик запостил на своей странице в Facebook Михаил Костовьят. Военнослужащие разрезали пластик и выпустили животное.

"Спасли ежика! – воскликнул один из их и обратился к аудитории. – Не разбрасывайте мусор, от этого страдают дикие животные". Свое видео защитники назвали социальной рекламой.

Видео, опубликованное 31 марта, собрало 1,4 млн просмотров, 142 тыс. лайков и 1,3 тыс. репостов. Его републикуют в группах, тиражируют в других сетях, в частности в Twitter.