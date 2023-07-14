Залужный: Победа Украины будет тогда, когда у нас будет армия, которая будет гарантировать безопасность. Может, даже немаленькая

Победа Украины – это не только восстановление ее территориальной целостности, отметил Залужный Фото: president.gov.ua

По его словам, "победа будет тогда, когда у нас будет армия, может быть, даже немаленькая, которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в детских колясках, чтобы они росли и знали, что такого больше не будет".

А это, продолжил Залужный, "колоссальный объем работы". И "начинать ее нужно уже сейчас", добавил главком ВСУ.

Как указал Залужный, Украине, чтобы быть сильной, необходимо производить оружие для обороны, а не зависеть от других стран.

В настоящее время Украина зависит от государств-партнеров в отношении боеприпасов, они с трудом пытаются удовлетворить потребности Киева, подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

По мнению Залужного, чем больше Украина сможет стрелять, сковывая войска оккупантов, тем меньше будет у нее потерь.