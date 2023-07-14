Залужный: Победа Украины будет тогда, когда у нас будет армия, которая будет гарантировать безопасность. Может, даже немаленькая

По его словам, "победа будет тогда, когда у нас будет армия, может быть, даже немаленькая, которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в детских колясках, чтобы они росли и знали, что такого больше не будет".
А это, продолжил Залужный, "колоссальный объем работы". И "начинать ее нужно уже сейчас", добавил главком ВСУ.
Как указал Залужный, Украине, чтобы быть сильной, необходимо производить оружие для обороны, а не зависеть от других стран.
В настоящее время Украина зависит от государств-партнеров в отношении боеприпасов, они с трудом пытаются удовлетворить потребности Киева, подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
По мнению Залужного, чем больше Украина сможет стрелять, сковывая войска оккупантов, тем меньше будет у нее потерь.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.