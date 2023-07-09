В июне Украина произвела больше артиллерийских и минометных снарядов, чем за весь 2022 год – Камышин

По его словам, в июне 2023 года было произведено больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь 2022 год. Сколько именно, министр не уточнил, подчеркнув, что это является секретом.
Он считает, что произведенного в прошлом году мало.
Камышин объяснил, что на должности, которую он занял 21 марта 2023 года, сосредоточился на производстве боеприпасов для артиллерии и минометов, потому что "они играют центральную роль в бою", а после распада Советского Союза Украина "практически прекратила" их производство. Вследствие этого после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года украинская армия быстро исчерпала их запасы и вынуждена была просить боеприпасы у союзников.
Bloomberg пишет, что Камышин рассчитывает также увеличить производство танков и бронированных машин, однако на это уйдет от трех до шести месяцев.
5 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что "постоянно есть прогресс в производстве оружия в Украине".
Наращивание производства боеприпасов – одна из задач, поставленных новоназначенному гендиректору государственного "Укроборонпрома" Герману Сметанину.
Кроме того, в марте 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. 23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. 5 мая ЕС одобрил выделение €1 млрд на закупку боеприпасов для Украины.
В мае верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Украина уже получила 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет в рамках этого плана.