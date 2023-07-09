В июне Украина произвела больше артиллерийских и минометных снарядов, чем за весь 2022 год – Камышин

По его словам, в июне 2023 года было произведено больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь 2022 год. Сколько именно, министр не уточнил, подчеркнув, что это является секретом.

Он считает, что произведенного в прошлом году мало.

Камышин объяснил, что на должности, которую он занял 21 марта 2023 года, сосредоточился на производстве боеприпасов для артиллерии и минометов, потому что "они играют центральную роль в бою", а после распада Советского Союза Украина "практически прекратила" их производство. Вследствие этого после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года украинская армия быстро исчерпала их запасы и вынуждена была просить боеприпасы у союзников.

Bloomberg пишет, что Камышин рассчитывает также увеличить производство танков и бронированных машин, однако на это уйдет от трех до шести месяцев.