"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото

В графе "Получатель" было указано "Министерство обороны Украины. Залужный".
"Эту бандероль ко дню Рождения господина Генерала упаковывало три сотрудника Укрпочты. Надеемся, Валерий Федорович наконец-то получит свой портрет, написанный рукой Софии", – сообщила Сопиженко.
В комменатрии украинской редакции BBC мама девочки рассказала, что когда они с дочерью пришли в отделение "Укрпошти", чтобы отправить бандероль для главкома ВСУ, "сотрудники были немного шокированы тем, что кто-то так просто отправляет посылку самому Залужному".
В публикации отмечается, что таким образом София, отец которой защищает Украину от российских оккупантов, хотела поздравить главкома с днем рождения. Девочка вместе с мамой сейчас проживает в Киевской области.
13 июля в Facebook Сопиженко написала, что Залужный получил подарок и разместила фото главкома, позирующего в кадре со своим портретом. Она призналась, что это фото навсегда станет частью их семейного фотоальбома.
"Пусть история о картине и Залужном будет замечательной историей о чудесах и исполнении мечтаний. Мечта о победе обязательно станет реальностью не только благодаря ВСУ и генералу, но и благодаря действиям и поступкам каждого из нас", – добавила она.
8 июля Залужному исполнилось 50 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.
Залужный женат. У него есть две взрослые дочери.