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14 июля, 2023
 
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"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото

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8 июля Залужному исполнилось 50 лет
8 июля Залужному исполнилось 50 лет
Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

11-летняя София из Краматорска нарисовала портрет главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и 5 июля накануне 50-летия главкома отправила его по почте. Фото чека в Facebook опубликовала мама девочки Алина Сопиженко.

В графе "Получатель" было указано "Министерство обороны Украины. Залужный".

"Эту бандероль ко дню Рождения господина Генерала упаковывало три сотрудника Укрпочты. Надеемся, Валерий Федорович наконец-то получит свой портрет, написанный рукой Софии",   сообщила Сопиженко.

Фото: Аліна Сопіженко / Facebook
Фото: Аліна Сопіженко / Facebook

В комменатрии украинской редакции BBC мама девочки рассказала, что когда они с дочерью пришли в отделение "Укрпошти", чтобы отправить бандероль для главкома ВСУ, "сотрудники были немного шокированы тем, что кто-то так просто отправляет посылку самому Залужному". 

В публикации отмечается, что таким образом София, отец которой защищает Украину от российских оккупантов, хотела поздравить главкома с днем рождения. Девочка вместе с мамой сейчас проживает в Киевской области. 

13 июля в Facebook Сопиженко написала, что Залужный получил подарок и разместила фото главкома, позирующего в кадре со своим портретом. Она призналась, что это фото навсегда станет частью их семейного фотоальбома.

"Пусть история о картине и Залужном будет замечательной историей о чудесах и исполнении мечтаний. Мечта о победе обязательно станет реальностью не только благодаря ВСУ и генералу, но и благодаря действиям и поступкам каждого из нас", – добавила она.

Фото: Bogdan Dubenskyy / Facebook
Фото: Bogdan Dubenskyy / Facebook

Контекст:

8 июля Залужному исполнилось 50 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Залужный женат. У него есть две взрослые дочери.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Краматорск, дети, Валерий Залужный
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