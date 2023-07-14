Залужный рассказал, как оказался в СИЗО, когда ехал на встречу с коллегами из НАТО в 2019 году. В аэропорту Брюсселя на него направили оружие и надели наручники

Как пишет издание, Залужный, будучи одним из лучших украинских командиров, отправился на встречу с коллегами из НАТО.
По словам главкома, как только он вышел из самолета, в аэропорту его окружили правоохранители, направив оружие, приказали лечь на пол лицом вниз и надели наручники.
Залужный рассказал, что у него было достаточно минут роуминга на телефоне, чтобы позвонить послу Украины в НАТО. Он в итоге и помог главкому добиться освобождения.
Отмечается, что власти страны-оккупанта РФ объявили Залужного в розыск по линии Интерпола – обычная практика, приведшая ко кратковременному заключению других украинских командиров.
Залужный был зол на себя, что не знал своих законных прав в такой ситуации, подчеркнула The Washington Post.
Главком указал, что после инцидента "решил, что должен изучать международные отношения и международное право". Этот эпизод вдохновил Залужного, в итоге в декабре 2020 года он получил степень магистра, говорится в материале СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.
30 мая 2023 года СМИ сообщили, что МВД страны-оккупанта РФ объявило Залужного в розыск. Следком РФ отчитался, что заочно предъявил Залужному обвинения якобы из-за "обстрелов мирного населения и гражданских объектов Донбасса".
8 июля Залужному исполнилось 50 лет.