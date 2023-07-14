Залужный рассказал, как оказался в СИЗО, когда ехал на встречу с коллегами из НАТО в 2019 году. В аэропорту Брюсселя на него направили оружие и надели наручники

Как пишет издание, Залужный, будучи одним из лучших украинских командиров, отправился на встречу с коллегами из НАТО.

По словам главкома, как только он вышел из самолета, в аэропорту его окружили правоохранители, направив оружие, приказали лечь на пол лицом вниз и надели наручники.

Залужный рассказал, что у него было достаточно минут роуминга на телефоне, чтобы позвонить послу Украины в НАТО. Он в итоге и помог главкому добиться освобождения.

Отмечается, что власти страны-оккупанта РФ объявили Залужного в розыск по линии Интерпола – обычная практика, приведшая ко кратковременному заключению других украинских командиров.

Залужный был зол на себя, что не знал своих законных прав в такой ситуации, подчеркнула The Washington Post.

Главком указал, что после инцидента "решил, что должен изучать международные отношения и международное право". Этот эпизод вдохновил Залужного, в итоге в декабре 2020 года он получил степень магистра, говорится в материале СМИ.