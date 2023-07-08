"С Валерием Федоровичем нам повезло". В сети массово поздравляют Залужного с 50-летием, а его имя попало в тренды Google. Обзор

Начальник Генерального штаба ВСУ Валерий Шаптала рассказал, что его и Залужного связывают долгие годы крепкой дружбы.

"Вместе мы переживали счастливые и трудные времена. Ощущали боль утрат и радость побед. Принимали сложные решения. Впереди еще длинная и тяжелая дорога, которую должны преодолеть вместе. С днем рождения, господин главнокомандующий! Благодарю как лучшего друга, надежного боевого товарища и человека, который олицетворяет честность, долг, службу, страну. Знаю, величайшей почестью и наградой для вас станет победа над оккупантом. Судьба полководца – оправдать ожидания войска и общества. Уверен, вы сможете, а мы поможем", – отметил он.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал "открытку", которую для него подготовила украинская авиация, – поздравление написали на управляемой авиабомбе JDAM-ER.

"Что ж, я только за: "мертвая русня" – действительно лучший подарок. Присоединяюсь к поздравлениям!" – добавил он.

Главкома поздравили и другие украинские военачальники, в частности командующий Сухопутными войсками Александр Сырский...

...И командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пожелал ему следующий день рождения встречать с победой.

Посол Украины в США Оксана Маркарова добавила: у нее уже есть список необходимых главкому "подарков" (имея в виду вооружения) и украинская дипмиссия уже работает над этим.

Главный редактор издания "Главком" Виктор Шлинчак отметил, что Залужный стал символом не только Вооруженных сил, но и Украины.

"Залужный сегодня – одновременно и легенда, и великий миф. Ему доверяют, перед его профессиональным талантом преклоняются. Он поднял эту планку доверия и профессионализма очень высоко. Что для украинских реалий слишком смело. И я желаю ему удержать ее и после окончания войны. Потому что послевоенная Украина потребует сильных и жертвенных личностей", – добавил он.

Украинская журналистка Татьяна Даниленко отметила, что Залужный – представитель новых героев, которых украинцам открыла полномасштабная война.

"Залужного любит, уважает, Залужному доверяет армия. Что на этой войне было mission impossible, потому что техники всегда было мало, а задачи личному составу – вечно невыполнимы. Армия настроена побеждать, не имея преимущества над врагом ни в чем. Этот настрой – далеко не в последнюю очередь благодаря доверию командованию. Вечное армейское "нас сливают" изменилось на "любые недостатки техники компенсируем обученностью личного состава" и "а теперь этими же силами не обороняемся, а штурмуем". Это уникально и очень необычно для Украины", – подчеркнула она.

Экс-нардеп Борислав Береза добавил, что "каждая война рождает людей, о которых потом рассказывают учебники по истории". По его мнению, "после этой войны о Залужном будет отдельный учебник".

Парамедик, которая пережила плен, Юлия Паевская, обратила внимание, что Залужный возглавил украинскую армию в самое тяжелое время для Украины.

"И я не могу представить более удачного выбора, – добавила она и обратилась к главкому. – Вы являетесь примером несокрушимости, воинской чести, военного гения и человечности наивысшего сорта. Вы вдохновляете и ведете к победе, доверие к вам безгранично. Безгранично уважаю".

Екатерина Ножевникова – основательница крупного одесского благотворительного фонда "Корпорация монстров", помогающего в том числе украинским военным, напомнила, что 50-летие генерала пришлось на 500-й день полномасштабной войны.

"500 дней великой войны и 50 лет тому, кто, как говорят в Одессе, таки да, может ее закончить. Пожизненная благодарность, уважение и немного даже любовь", – отметила она.

Бывшая советница главкома по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская опубликовала селфи с Залужным, сделанное в первые дни полномасштабной войны.

"Утро 26 февраля 2022 года. Третьи сутки без сна. Третьи сутки великой войны. И великой ответственности на плечах великого человека. Он позвал меня к себе, взял телефон, сделал это фото. Наверное, это наши первые улыбки за эти дни. В мраке неопределенности и боли я почувствовала его поддержку, тепло, надежность. Он стал отцом для всех нас, для всей многомиллионной страны", – подчеркнула она.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о чертах характера главкома, который, по его словам, "уникальным образом сочетает в себе огромную доброту и стальную волю, человеческую простоту и административную мудрость, беспощадность в решениях и тонкое чувство юмора, глубину переживаний и неизбывный оптимизм, стратегический ум и любовь к повседневным радостям жизни".

"Его достоинства можно перечислять часами. Но главное в нем – он в высокой, в высшей степени человечен. Это, наверное, единственный полководец в истории, который настолько человечен. И история дает ему должное, поставив руководить силами обороны Украины в момент библейского по масштабу разлома нашей истории, которую он творит своими решениями. Я не знаю другого такого человека и, если бы мне пришлось придумать героя шекспировской по размаху драмы, не смог бы даже вообразить такой неповторимый характер", – подчеркнул он.

Сооснователь партии "Демократична сокира", военнослужащий Виктор Трегубов подчеркнул: "С Валерием Федоровичем нам действительно повезло".

Скриншот: Victor Tregubov / Facebook

Президент Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова Геннадий Друзенко считает, что главком может быть украинским Вашингтоном "з новим і праведним законом" из пророчества украинского поэта Тараса Шевченко.

"Не секрет, что главком не хочет идти в политику. Хотя на сегодняшний день он единственная публичная фигура, способная сохранить в украинской политике здоровую конкуренцию и систему сдержек и противовесов. В конце концов, Вашингтон также тяготился постом президента и мечтал вернуться к нормальной жизни в своем имении в Александрии. Именно такой лидер, не отравленный наркотиком власти, нужен Украине. Потому что россиян мы рано или поздно победим", – написал он.

Экс-нардеп Игорь Луценко подчеркнул: в кабинете Залужного сейчас находится центр решения судьбы Украины.

"Для победы на фронте главкому сейчас необходим успех в преодолении проблем не только в армии, но и далеко вне ее, внутри и снаружи страны. Поэтому пожелаем ему удачи – настолько разной, насколько разный мир. Думаю, лучшим подарком нашим было бы широкое и, главное, организованное движение в поддержку армии, чтобы заставить государственный аппарат, политиков и распорядителей богатства работать в интересах фронта", – подытожил он.