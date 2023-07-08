"Идем вперед!" Зеленский опубликовал ролик, посвященный 500 дням полномасштабной войны. Видео

"500 дней полномасштабной войны. И ни дня слабости. Спасибо всем, кто сражается ради свободы и независимости Украины!" – написал президент.
В ролике закадровый текст читает Зеленский. В видео снялись украинские военные, а также главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Силами спецопераций Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Эдуард Москалев, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, командующий Силами территориальной обороны Игорь Танцюра, глава СБУ Василий Малюк, командующая медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, глава МВД Игорь Клименко, командующий морской пехотой ВМС ВСУ Юрий Содоль, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа и другие. Все они говорят фразу: "Идем вперед!"
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.