"Идем вперед!" Зеленский опубликовал ролик, посвященный 500 дням полномасштабной войны. Видео

"500 дней полномасштабной войны. И ни дня слабости. Спасибо всем, кто сражается ради свободы и независимости Украины!" – написал президент.

В ролике закадровый текст читает Зеленский. В видео снялись украинские военные, а также главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Силами спецопераций Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Эдуард Москалев, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, командующий Силами территориальной обороны Игорь Танцюра, глава СБУ Василий Малюк, командующая медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, глава МВД Игорь Клименко, командующий морской пехотой ВМС ВСУ Юрий Содоль, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа и другие. Все они говорят фразу: "Идем вперед!"



