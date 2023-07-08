Арестович: На Западе меня спрашивали: "Почему контрнаступление идет так медленно?" Я говорю: "А кто дал девять месяцев закапываться? Вот они и родили три линии обороны"

"Главная причина в том, что дали девять месяцев им закапываться. И я говорил это на Западе. У меня был полуторамесячный тур сейчас. Они спрашивали: "А как контрнаступление? А что так медленно?" Я говорю: "Так а кто дал девять месяцев закапываться? Вот они и родили три линии обороны и сплошные минные поля", – отметил Арестович.
Он согласился, что российские войска на оккупированной территории "хорошо закопались".
"Там даже дело не в закапывании, а в минировании. Там минирование превышает все до сих пор известное в истории войн скорее. Просто сплошняком", – подчеркнул Арестович.
По его словам, он также спрашивал на Западе, почему Украине не дают истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS.
"По принципу "дорога ложка к обеду". Вот я их спрашивал напрямую. А на этих форумах сидят не дети – там министры, бывшие премьер-министры, главы аналитических центров ведущих в своих странах, начальники военных академий. Я с тремя министрами обороны разговаривал. Они преимущественно опускают глаза, когда им задаешь этот вопрос. Потому что у них нет ответа", – отметил Арестович.
Он объяснил, что "решение принимает очень ограниченное количество лиц".
"Как вчера комментировал кто-то из американцев, решение принимает президент [США Джо] Байден. Но он пока не принял это решение. [...] Из чего он исходит, я не знаю", – сказал Арестович.
Арестович: Когда Пригожин понял, что он через три часа берет Кремль, входит в кабинет Путина, кладет "Маузер" на стол – и он правитель России... Он испугался. Читайте полную версию интервью
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
С начала контрнаступления силы обороны освободили почти 160 км², на мелитопольском и бердянском направлениях продвинулись на 7,5 км, проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля.