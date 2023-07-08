Арестович: На Западе меня спрашивали: "Почему контрнаступление идет так медленно?" Я говорю: "А кто дал девять месяцев закапываться? Вот они и родили три линии обороны"

"Главная причина в том, что дали девять месяцев им закапываться. И я говорил это на Западе. У меня был полуторамесячный тур сейчас. Они спрашивали: "А как контрнаступление? А что так медленно?" Я говорю: "Так а кто дал девять месяцев закапываться? Вот они и родили три линии обороны и сплошные минные поля", – отметил Арестович.

Он согласился, что российские войска на оккупированной территории "хорошо закопались".

"Там даже дело не в закапывании, а в минировании. Там минирование превышает все до сих пор известное в истории войн скорее. Просто сплошняком", – подчеркнул Арестович.

По его словам, он также спрашивал на Западе, почему Украине не дают истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS.

"По принципу "дорога ложка к обеду". Вот я их спрашивал напрямую. А на этих форумах сидят не дети – там министры, бывшие премьер-министры, главы аналитических центров ведущих в своих странах, начальники военных академий. Я с тремя министрами обороны разговаривал. Они преимущественно опускают глаза, когда им задаешь этот вопрос. Потому что у них нет ответа", – отметил Арестович.

Он объяснил, что "решение принимает очень ограниченное количество лиц".

"Как вчера комментировал кто-то из американцев, решение принимает президент [США Джо] Байден. Но он пока не принял это решение. [...] Из чего он исходит, я не знаю", – сказал Арестович.

Арестович: Когда Пригожин понял, что он через три часа берет Кремль, входит в кабинет Путина, кладет "Маузер" на стол – и он правитель России... Он испугался. Читайте полную версию интервью

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