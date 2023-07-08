Подоляк: Война России против Украины не может затянуться на годы. Исходя из ресурсов сторон, это невозможно

"Это спекулятивные оценки, которые к реальности не имеют отношения. Эта война не может затянуться на годы. Исходя из ресурсов сторон, это невозможно", – сказал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что "у Украины ресурсные возможности растут".

"Она небыстро получает те или иные компоненты для ведения боевых действий, но будет получать их в ускоряющемся темпе, потому что военно-промышленные комплексы Украины и ее партнеров работают все интенсивнее. Просто до войны никто не производил десятки тысяч снарядов в месяц, а сейчас [у Украины и ее союзников] совершенно другое восприятие потребностей ВПК и готовится необходимый объем вооружений", – объяснил Подоляк.

Он отметил, что "параллельно с этим у России ресурсы постепенно сокращаются".

"Война очень дорого стоит. Практически все, что Россия имела, она уже потратила на войну. Докупать где-то те или иные расходные материалы, чтобы производить дополнительные объемы высокоточного оружия, ракет, – это пытаться найти кого-то на обложенном санкциями рынке. Плюс это требует премиальных выплат. Грубо говоря, тут нужно с большим дисконтом продавать свой товар и в то же время с большой надбавкой покупать какие-то запчасти для того или иного производства. Все это будет сказываться на экономическом состоянии РФ", – считает Подоляк.

По его словам, "замораживание конфликта – предпочтительный сценарий для России, так как зайти и полностью оккупировать территорию Украины сегодня она не может".

"Но я не вижу потенциала у этой войны перерасти в замороженный конфликт. Потому что для Украины это будет означать финал существования государства. Если Россия зацепится за этот сценарий, она сможет провести дополнительную милитаризацию и модернизацию своей армии. Мы прекрасно понимаем, к чему это может привести. И уж точно после 500 дней войны мы не настолько глупы, чтобы заведомо идти на это", – подчеркнул Подоляк.