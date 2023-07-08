Кулеба: 500 дней полномасштабной войны. 500 аргументов в пользу поддержки Украины оружием, ее интеграции в ЕС и НАТО

"500 дней. 500 причин верить в Украину. 500 аргументов в пользу поддержки Украины оружием, ее интеграции в ЕС и НАТО и других способов приблизить нашу общую победу", – заявил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.