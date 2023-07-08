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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: 500 дней полномасштабной войны. 500 аргументов в пользу поддержки Украины оружием, ее интеграции в ЕС и НАТО

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Кулеба призвал поддерживать Украину
Кулеба призвал поддерживать Украину
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 500 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину являются "500 аргументами" в пользу поддержки Украины. Об этом он написал в Twitter 8 июля.

"500 дней. 500 причин верить в Украину. 500 аргументов в пользу поддержки Украины оружием, ее интеграции в ЕС и НАТО и других способов приблизить нашу общую победу", – заявил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Евросоюз
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