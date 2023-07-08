Кулеба: 500 дней полномасштабной войны. 500 аргументов в пользу поддержки Украины оружием, ее интеграции в ЕС и НАТО

"500 дней. 500 причин верить в Украину. 500 аргументов в пользу поддержки Украины оружием, ее интеграции в ЕС и НАТО и других способов приблизить нашу общую победу", – заявил он.
500 days. 500 reasons to believe in Ukraine. 500 arguments in favor of supporting Ukraine with weapons, integration into EU and NATO, and other means to bring our common victory closer.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 8, 2023
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.