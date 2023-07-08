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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Санду заявила, что, благодаря мужеству украинских военных, в Молдове сегодня мир

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Санду: Украинцам рады и будут рады в Молдове
Санду: Украинцам рады и будут рады в Молдове
Фото: EPA

Благодаря тому, что Украина сопротивляется российской агрессии, в Молдове сегодня мир. Об этом заявила президент страны Майя Санду 8 июля в обращении, посвященном 500 дням полномасштабного вторжения РФ в Украину, его опубликовала ее пресс-служба.

"500 дней прошло с тех пор, как мирные люди, которые спали в своих домах, которые жили на своей земле, проснулись от взрывов. бомб и грохота танков. Невинных казнили и оставляли гнить на улицах или бросали в братскую могилу. В Буче, в Ирпене, в Гостомеле, в Бородянке. Изнасилованные женщины и дети убиты или покалечены бомбами", – заявила она.

Санду отметила, что из-за войны жизнь украинских мирных жителей в корне изменилась.

"Те, кто у власти, женщины и мужчины, взяли в руки оружие и защитили свою страну. Миллионы матерей с детьми и стариков были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в подвалах, на станциях метро или бежать в другие регионы Украины или другие страны. Эта жестокая война сеет смерть и террор. Оккупанты разрушают здания и жилые дома, бомбят электросети, уничтожают водопроводы, разрушают все", – сказала президент.

Санду подчеркнула, что, благодаря мужеству украинских военных и сопротивлению мирного населения, в Молдове сейчас мир. По ее словам, Молдова остается солидарной с Украиной.

"Украинцам рады и будут рады в нашей стране. Мы продолжим возить по автомобильным и железным дорогам украинскую продукцию на свои рынки. Как часть международного сообщества мы объединим усилия с Украиной, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления. Украина победит. Иначе и быть не может. Украинцы – народ мира, и мы с ними. Слава Украине!" – заявила она.

Контекст:

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. 10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

Американская разведка заявляла, что лица, связанные с российскими спецслужбами, пытаются организовать в Молдове протесты против правительства и добиться смены власти на "более пророссийскую".

В конце февраля и в марте в Кишиневе состоялись митинги, на которых протестующие требовали, чтобы власть оплатила платежки за коммунальные услуги за зимние месяцы. Протесты организовывала пророссийская партия "Шор". 12 марта глава Национальной полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну сообщил, что правоохранители раскрыли группу организаторов беспорядков, а полиция установила гражданина России, который должен был организовать провокации на митинге. Также 12 числа пограничная полиция Молдовы не пустила в страну представителя российской ЧВК "Вагнер".

Санду заявляла, что Молдова с начала полномасштабного вторжения на стороне Украины и продолжит поддержку. По ее словам, Кишинев осуждает агрессию РФ и считает развязанную ею войну преступлением.

В опубликованном 5 мая интервью Financial Times она заявила, что Россия хочет вернуть "старые времена" и в случае успешных боевых действий в Украине не остановилась бы на украинской границе. "Я не верю, что они остановились бы на границе. Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине", – сказала Санду.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Молдова, война России против Украины, Майя Санду
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