Санду заявила, что, благодаря мужеству украинских военных, в Молдове сегодня мир

"500 дней прошло с тех пор, как мирные люди, которые спали в своих домах, которые жили на своей земле, проснулись от взрывов. бомб и грохота танков. Невинных казнили и оставляли гнить на улицах или бросали в братскую могилу. В Буче, в Ирпене, в Гостомеле, в Бородянке. Изнасилованные женщины и дети убиты или покалечены бомбами", – заявила она.

Санду отметила, что из-за войны жизнь украинских мирных жителей в корне изменилась.

"Те, кто у власти, женщины и мужчины, взяли в руки оружие и защитили свою страну. Миллионы матерей с детьми и стариков были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в подвалах, на станциях метро или бежать в другие регионы Украины или другие страны. Эта жестокая война сеет смерть и террор. Оккупанты разрушают здания и жилые дома, бомбят электросети, уничтожают водопроводы, разрушают все", – сказала президент.

Санду подчеркнула, что, благодаря мужеству украинских военных и сопротивлению мирного населения, в Молдове сейчас мир. По ее словам, Молдова остается солидарной с Украиной.

"Украинцам рады и будут рады в нашей стране. Мы продолжим возить по автомобильным и железным дорогам украинскую продукцию на свои рынки. Как часть международного сообщества мы объединим усилия с Украиной, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления. Украина победит. Иначе и быть не может. Украинцы – народ мира, и мы с ними. Слава Украине!" – заявила она.