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Пророссийские силы Молдовы устроили протест в центре Кишинева. Есть задержанные

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Участники митинга требуют от власти оплатить платежки за коммунальные услуги за зимние месяцы
Участники митинга требуют от власти оплатить платежки за коммунальные услуги за зимние месяцы
Фото: Partidul ȘOR / Facebook

В центре Кишинева (Молдова) 12 марта пророссийские силы, в частности партия "Шор", устроили митинг. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

Митингующие, преимущественно пенсионного возраста, держали плакаты с критикой действующей власти. Также они несли в руках иконы.

Как сообщила партия "Шор" в Facebook, люди требуют от власти оплатить платежки за коммунальные услуги за зимние месяцы. "Счета очень высокие, поэтому люди не могут их оплатить", – заявили в политсиле.

https://www.facebook.com/partidulshor/posts/534717268842538

Между участниками акции и полицией произошли стычки, пишет NewsMaker. Обстановка накалилась, после того как две колонны протестующих после демонстрации у парламента решили идти дальше центром города. Полиция не пропустила их, потому что организаторы не заявляли об этом заранее.

Полиция задержала более 50 участников протестов. Более 20 из них были несовершеннолетние. В полиции отметили, что задержанные вели себя подозрительно и при них обнаружили запрещенные предметы, в том числе ножи.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу обвинил организаторов в попытке дестабилизации ситуации в Молдове, сообщил NewsMaker. Спикер отметил, что правоохранители зафиксировали на протесте множество серьезных нарушений.

"Цель этих действий – свержение конституционного строя, смена легитимной власти в Кишиневе, чтобы передать нашу страну в распоряжение России, остановить процесс европейской интеграции, а также для того, чтобы Россия могла использовать Молдову в войне против Украины", – заявил Гросу.

Он добавил, что организаторов протеста необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Контекст:

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.

Американская разведка заявляла, что лица, связанные с российскими спецслужбами, пытаются организовать в Молдове протесты против правительства и добиться смены власти на "более пророссийскую".

Глава Национальной полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну 12 марта сообщал, что правоохранители раскрыли группу организаторов беспорядков. Полиция установила гражданина России, который должен был организовать провокации на сегодняшних митингах.

Теги: Молдова, протесты, провокации, беспорядки, Кишинев, акции
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