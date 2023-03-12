Пророссийские силы Молдовы устроили протест в центре Кишинева. Есть задержанные

Участники митинга требуют от власти оплатить платежки за коммунальные услуги за зимние месяцы Фото: Partidul ȘOR / Facebook

Митингующие, преимущественно пенсионного возраста, держали плакаты с критикой действующей власти. Также они несли в руках иконы.

Как сообщила партия "Шор" в Facebook, люди требуют от власти оплатить платежки за коммунальные услуги за зимние месяцы. "Счета очень высокие, поэтому люди не могут их оплатить", – заявили в политсиле.

Между участниками акции и полицией произошли стычки, пишет NewsMaker. Обстановка накалилась, после того как две колонны протестующих после демонстрации у парламента решили идти дальше центром города. Полиция не пропустила их, потому что организаторы не заявляли об этом заранее.

Полиция задержала более 50 участников протестов. Более 20 из них были несовершеннолетние. В полиции отметили, что задержанные вели себя подозрительно и при них обнаружили запрещенные предметы, в том числе ножи.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу обвинил организаторов в попытке дестабилизации ситуации в Молдове, сообщил NewsMaker. Спикер отметил, что правоохранители зафиксировали на протесте множество серьезных нарушений.

"Цель этих действий – свержение конституционного строя, смена легитимной власти в Кишиневе, чтобы передать нашу страну в распоряжение России, остановить процесс европейской интеграции, а также для того, чтобы Россия могла использовать Молдову в войне против Украины", – заявил Гросу.

Он добавил, что организаторов протеста необходимо привлечь к уголовной ответственности.

фотогалерея ( 1 из 13)

Фото: Partidul ȘOR / Facebook Фото: Partidul ȘOR / Facebook Фото: Partidul ȘOR / Facebook Фото: Partidul ȘOR / Facebook Фото: Partidul ȘOR / Facebook Фото: Partidul ȘOR / Facebook Фото: Partidul ȘOR / Facebook Фото: Partidul ȘOR / Facebook Фото: Partidul ȘOR / Facebook Фото: Partidul ȘOR / Facebook Фото: Partidul ȘOR / Facebook Фото: Partidul ȘOR / Facebook Фото: Partidul ȘOR / Facebook