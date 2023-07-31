Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет

Штефан опубликован архивное фото главкома, сделанное в 2010 году. На снимке Залужный запечатлен на музыкальном фестивале "Молода Галичина".
Снимок также оценила супруга Залужного Елена, оставив под публикацией такую же реакцию, как и ее муж.
"Он все видит", – обратили внимание на лайк Залужного подписчики Штефана.
"А как же", – ответил Штефан.
8 июля Залужному исполнилось 50 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.
Залужный женат. У него есть две взрослые дочери.