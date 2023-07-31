Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет

Штефан опубликован архивное фото главкома, сделанное в 2010 году. На снимке Залужный запечатлен на музыкальном фестивале "Молода Галичина".

Скриншот: Анатолій Штефан / Facebook

Снимок также оценила супруга Залужного Елена, оставив под публикацией такую же реакцию, как и ее муж.

Скриншот: Анатолій Штефан / Facebook

"Он все видит", – обратили внимание на лайк Залужного подписчики Штефана.

"А как же", – ответил Штефан.