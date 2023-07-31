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31 июля, 2023
 
Новости

Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет

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Жена Залужного оценила фото мужа в сети
Жена Залужного оценила фото мужа в сети
Фото: Валерій Залужний (Zaluzhnyi Valerii) / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 31 июля отреагировал на посвященный ему пост в Facebook от военного блогера, полковника ВСУ Анатолия Штефана (Штирлиц), поставив под ним смайл в виде сердца.

Штефан опубликован архивное фото главкома, сделанное в 2010 году. На снимке Залужный запечатлен на музыкальном фестивале "Молода Галичина".

Скриншот: Анатолій Штефан / Facebook
Скриншот: Анатолій Штефан / Facebook

Снимок также оценила супруга Залужного Елена, оставив под публикацией такую же реакцию, как и ее муж.

Скриншот: Анатолій Штефан / Facebook
Скриншот: Анатолій Штефан / Facebook

"Он все видит", – обратили внимание на лайк Залужного подписчики Штефана.

"А как же", – ответил Штефан.

Контекст:

8 июля Залужному исполнилось 50 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Залужный женат. У него есть две взрослые дочери.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: фестиваль, ВСУ, семья, фото, Валерий Залужный, Елена Залужная
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