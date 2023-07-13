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13 июля, 2023
 
Мода

Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото

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Участие в выносе флага принимали украинские дизайнеры Вероника Данылив, Лилия Грищенко, Юлия Руденко и Алена Продан
Участие в выносе флага принимали украинские дизайнеры Вероника Данылив, Лилия Грищенко, Юлия Руденко и Алена Продан
Фото: ЕРА

Украинские дизайнеры после коллективного показа "Дизайнерские таланты из Украины" в рамках Недели моды в Берлине (Германия) 12 июля вышли на подиум с украинским флагом.

Соответствующие фото опубликовало агентство ЕРА.

Участие в выносе флага принимали украинские дизайнеры Вероника Данылив, Лилия Грищенко, Юлия Руденко и Алена Продан.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Германия, Берлин, флаг, дизайнер
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