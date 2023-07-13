Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото

Участие в выносе флага принимали украинские дизайнеры Вероника Данылив, Лилия Грищенко, Юлия Руденко и Алена Продан Фото: ЕРА

Участие в выносе флага принимали украинские дизайнеры Вероника Данылив, Лилия Грищенко, Юлия Руденко и Алена Продан.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter