Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео

Стайлс на концерте в Варшаве вышел на сцену в желто-синем костюме Фото: Культурна Прачечна / Telegram

Артист во время выступления вышел на сцену в желто-синем костюме.

В мае прошлого года на концерте в Нью-Йорке артист поднял украинский флаг. Спустя год на сцене британского города Ковентри Стайлс снова поддержал Украину, подняв украинский флаг, который ему передала поклонница.

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