Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео

Артист во время выступления вышел на сцену в желто-синем костюме.
В мае прошлого года на концерте в Нью-Йорке артист поднял украинский флаг. Спустя год на сцене британского города Ковентри Стайлс снова поддержал Украину, подняв украинский флаг, который ему передала поклонница.
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Гарри Стайлс начал музыкальную карьеру в 2010 году с участия в шоу The X Factor, затем основал группу One Direction.
В 2017 году дебютировал как сольный певец.
В апреле 2022 года он презентовал видео на песню As It Was, съемки которого проходили в первые дни войны в Украине, а режиссером клипа стала Таня Муиньо.