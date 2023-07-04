"Будьте практичны и не допускайте, чтобы пустовал хоть кусок земли". Эксперты рассказали, что посадить в июле после сбора первого урожая

"Июль – это середина лета, месяц с жаркими днями и ночами. Но даже в этот период ваш огород или маленький дачный участок может приносить вам хороший урожай, – отметили эксперты. – Будьте практичны и не допускайте, чтобы на огороде пустовал хотя бы один кусок земли".
По словам экспертов, для посева в июле необходимо использовать семена, а не рассаду или сажанцы, так как последние в летнюю жару приживаются плохо, а с семенами проблем не будет.
Зелень
Корнеплоды
Бобовые
Цветы
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