Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2023
 
Огороды

Добавьте это в воду – и сорняки сразу же исчезнут с участка. Эксперт рассказала, как без химии бороться с бурьянами на огороде

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Опрыскивать сорняки нужно по листу, стараясь, чтобы уксусно-солевой раствор не попал на почву
Опрыскивать сорняки нужно по листу, стараясь, чтобы уксусно-солевой раствор не попал на почву
Фото: depositphotos.com

Автор YouTube-блога о садовых и огородных работах Simple & Easy в новом ролике под названием "Я опрыскала этим сорняки – и они сразу же исчезли" рассказала, как бороться с сорняками на участке без применения химикатов.

Автор видео отметила, что сорняки забирают для своего роста питательные вещества из грунта, что негативно сказывается на культурных растениях. Кроме того, они могут быть переносчиками инфекций. Чтобы ликвидировать сорняки, эксперт советует применить для их опрыскивания уксусно-солевой раствор.

Приготовление

  1. 100 мл уксуса  растворите в 1 л воды. 
  2. Добавьте 1 ст. л. мягкого моющего средства для лучшего проникновения раствора в листья и 1 ст. л. соли. 

"Высокая концентрация уксуса способна высушить литься сорняков, что предотвратит их рост, – объяснила автор видео. – Соль обезвоживает сорняки, что приводит к их гибели".

Обработку сорняков нужно проводить днем в солнечную погоду, так как прямые солнечные лучи ускорят высыхание листьев. Опрыскивать сорняки нужно по листу, стараясь, чтобы уксусно-солевой раствор не попал на почву.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, огород, сорняки
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