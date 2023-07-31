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31 июля, 2023
 
Огороды

Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний

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Когда идут дожди, на огурцах прогрессируют грибковые заболевания
Когда идут дожди, на огурцах прогрессируют грибковые заболевания
Скриншот: Священна корова. Кайфую від життя в селі / YouTube

Автор украинского YouTube-блога "Священна корова. Кайфую від життя в селі" 30 июля в новом обучающем ролике рассказала, как во время затяжных дождей без использования химикатов спасти огурцы от грибковых заболеваний.

"Когда идут дожди, прогрессируют грибковые заболевания", – отметила автор видео.

Она порекомендовала обработать пораженные грибком растения огурцов микробиологическим препаратом фитоспорином, который предназначен для защиты от фитофтороза, корневой гнили, парши, мучнистой росы и других грибковых заболеваний. 

Как отмечается на украинском сайте "Сад-Огород", помимо защитной и профилактической функции этот препарат обладает иммуностимулирующими и антистрессовыми свойствами, усиливает защитные функции растений в период резкого перепада температур, заморозков или засухи. 

Для приготовления раствора препарат необходимо развести в воде согласно инструкции на упаковке.

В описании говорится, что препарат безвреден для животных, птиц, полезных насекомых, а также безопасен для человека, поэтому им можно обрабатывать посевы до и во время сбора урожая.

По словам автора ролика, единственным недостатком этого препарата является то, что им необходимо обрабатывать растения после каждого дождя.

В качестве альтернативы она также посоветовала применять для борьбы с грибковыми заболеваниями в период дождей раствор, приготовленный из сыворотки с добавлением йода.

Контекст:

Наиболее часто во время затяжных проливных дождей огурцы поражает мучнистая роста. Если с этим заболеванием не бороться, на листьях сперва появляется белый или серый налет, а затем растения замедляются в росте и вянут, так как такие листья не могут полноценно проводить фотосинтез.

Спасти огурцы от грибковых заболеваний также можно с помощью раствора, приготовленного из чеснока и соды.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, химикаты, огурцы, фитофтора
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