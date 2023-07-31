Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний

"Когда идут дожди, прогрессируют грибковые заболевания", – отметила автор видео.
Она порекомендовала обработать пораженные грибком растения огурцов микробиологическим препаратом фитоспорином, который предназначен для защиты от фитофтороза, корневой гнили, парши, мучнистой росы и других грибковых заболеваний.
Как отмечается на украинском сайте "Сад-Огород", помимо защитной и профилактической функции этот препарат обладает иммуностимулирующими и антистрессовыми свойствами, усиливает защитные функции растений в период резкого перепада температур, заморозков или засухи.
Для приготовления раствора препарат необходимо развести в воде согласно инструкции на упаковке.
В описании говорится, что препарат безвреден для животных, птиц, полезных насекомых, а также безопасен для человека, поэтому им можно обрабатывать посевы до и во время сбора урожая.
По словам автора ролика, единственным недостатком этого препарата является то, что им необходимо обрабатывать растения после каждого дождя.
В качестве альтернативы она также посоветовала применять для борьбы с грибковыми заболеваниями в период дождей раствор, приготовленный из сыворотки с добавлением йода.
Наиболее часто во время затяжных проливных дождей огурцы поражает мучнистая роста. Если с этим заболеванием не бороться, на листьях сперва появляется белый или серый налет, а затем растения замедляются в росте и вянут, так как такие листья не могут полноценно проводить фотосинтез.
Спасти огурцы от грибковых заболеваний также можно с помощью раствора, приготовленного из чеснока и соды.